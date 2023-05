¡Una latina más en Hollywood! Verónica Montes se abre paso en la industria del cine

Vero Montes ha trabajado en varias novelas desde el 2008 como Que bonito amor, Por siempre mi amor, Amor sin reserva, entre otras.

La guapa modelo que participó en Nuestra Belleza Latina en el 2009, Vero Montes se está abriendo camino en Hollywood, ya que según una persona cercana a la también actriz nos contó que está a punto de filmar una película en inglés con una reconocida casa productora y actores de primer nivel.

De acuerdo a la información que se ha filtrado la actriz peruana, ya se encuentra viviendo desde hace tres semanas en Los Ángeles, donde la han visto codearse con algunos de sus compañeros actores.

Se rumora que Vero se fue a vivir desde hace tres semanas a Los Ángeles para adaptarse al país y comenzar a trabajar en este proyecto que la pone en la lista de una latina más en Hollywood. / Cortesía de la actriz Vero Montes

En esta cinta según participa el reconocido actor Steven Seagal, famoso por sus películas Nico, también está el cantante y actor Nick Jonas, quien es reconocido por las películas Camp Rock, Band in a Bus, Los Miserables in Concert: The 25th Anniversary, Jumanji: Bienvenidos a la selva, Chaos Walking, entre otras.

Además del actor Tames Hassan que participó en The Calcium Kid, The Football Factory, The Business, entre otras más.

Se ha visto cerca a Vero Montes del reconocido actor Steven Seagal, ya que según están filmando juntos una película / Cortesía de la actriz Vero Montes

Vero Montes es una actriz peruana que desde muy pequeña comenzó a trabajar como modelo, a los nueve estudió baile y actuación y a los diez se fue a vivir a Miami. Debutó en la novela Amor comprado, Perro amor y Eva Luna.

También trabajó en algunas series como El señor de los cielos, La Piloto, La doble cara de Estela Carrillo, Parientes a la fuerza y Amores que engañan en el 2022.

Ya había participado en el cine como en la citas: Mía, Cuenta pendiente, Cómo filmar una película para no morir en el intento, Password, entre otras; aunque esta es la primera vez que lo hace en la meca del cine Hollywood.

La guapa modelo también se la ha visto cerca del actor Tamer Hassan quien supuestamente también trabaja en esta cinta / Cortesía de la actriz Vero Montes

