Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ destapa la razón por la que se alejó de la actuación; ¿su esposo se lo prohíbe?

Luego de que una actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ conmoviera al revelar el género de su bebé a días de haber presumido su pancita en redes, tocó el turno de que una excolaboradora del unitario se sincerara sobre las razones que la alejaron de la actuación. ¿Tiene nuevas prioridades? ¡Te contamos los detalles!

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Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ destapa la verdadera razón por la que se alejó de la actuación. / Instagram: @larosadeguadalupeof



¿Quién es la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ que se alejó de la actuación?

Durante su reciente participación en un segmento de ‘La mejor oficial’, la actriz Daya Cervantes se sinceró sobre las razones que la llevaron a retirarse de la actuación tiempo después de casarse con Brian Calderon, conocido como ‘el Shulito’ por su participación en ‘Enamorándonos’.

De acuerdo con Calderón, debido a que actualmente están presentes en las redes sociales, principalmente en TikTok, han llegado a recibir cuestionamientos sobre el retiro de Daya Cervantes de programas como ‘Dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, pues algunos especulan que se debe a su matrimonio.

Sin embargo, ‘el Shulito’ explicó: “Dejó la actuación porque se quiso dedicar al cien por ciento a nuestro hijo. En redes sociales nos han dicho: ‘Tú no la dejas regresar a la tele’. No, al contrario, yo le digo: ‘Vas, ya vete a grabar’, pero la que no quiere es ella”.

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Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ destapa la verdadera razón por la que se alejó de la actuación.

¿Cuál es la verdadera razón por la que Daya Cervantes dejó de actuar en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

Por su parte, Daya Cervantes explicó que, tras convertirse en mamá junto a Brian Calderón, su prioridad actualmente es su pequeño, pero no descarta volver a la actuación en algunos años, cuando su hijo ya sea más independiente.

“Mi prioridad es mi hijo; tal vez el próximo año regrese, depende de cómo esté mi criatura. Ya que entré a la prepa y puedo defenderme y ser más independiente”. Daya Cervantes

Sin embargo, su retiro solo fue de la actuación, pues se encuentra activa en redes sociales; incluso señaló que eso le ha dado la oportunidad de colaborar con diferentes marcas, por lo que ahora considera que su contenido en redes también es su prioridad. “Me dedico cien por ciento a las redes sociales y también esa es mi prioridad”, concluyó.

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¿Quién es Daya Cervantes, actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

María Dayaceli Cervantes Preciado , conocida solo como Daya Cervantes, es originaria de Arandas, Jalisco. Desde muy corta edad, se abrió paso en la industria al ser parte del grupo musical ‘Novakids’.

, conocida solo como Daya Cervantes, es originaria de Desde muy corta edad, se abrió paso en la industria al ser parte del grupo musical Debido a que su mamá le aconsejó ser actriz, comenzó sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa y, solo dos años después, tuvo la oportunidad de audicionar para participar en ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

y, solo dos años después, tuvo la oportunidad de audicionar para participar en Además de su faceta como actriz, también colaboró como modelo en campañas publicitarias y comerciales; sin embargo, en 2013 dio un salto en la actuación al ser parte de la telenovela ‘Qué bonito amor’, junto a Jorge Salinas y Danna García.

A la par de su carrera en la actuación, comenzó a crear contenido en redes, al cual ahora está enfocada tras convertirse en mamá junto a Brian Calderón. ¿Será que pronto volverá a actuar?

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