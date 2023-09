Aracely Arámbula furiosa con Luis Miguel por no ver a sus hijos: No me interesa verle la cara; me cae muy mal

Aracely también reaccionó a que Luis Miguel ahora tenga una relación con su comadre Paloma Cuevas, y lo que piensan sus hijos de que sí conviva con los hijos de Paloma y no con ellos. ¡No se quedó callada!

Hace unos momentos, Aracely Arámbula habló con la prensa mexicana en la alfombra roja de la obra de teatro, Vaselina. Ahí, la actriz no se guardó nada y habló sobre el padre de sus hijos, Luis Miguel, y aprovechó para aclarar información que salió respecto a la convivencia y manutención de los menores.

“Lo único que quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira. En absoluto, siempre ha tenido las puertas abiertas”, comenzó.

Aracely arremetió contra Luis Miguel, defendiendo el derecho de sus hijos a que lo tengan presente: “Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar ahorita no me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Entonces la verdad es que si él tuviera interés… Decían: ‘Tiene que estar ella presente’, pues era cuando tenían cuatro y seis (años) pero ahorita ya tienen 16 y 14, ya están más altos que él. Así es que ojalá que si él tiene esa consciencia de verlos, los tiene que buscar, no esperar a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea, la verdad es que así como sale ese sol enorme, casi tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

Firme, Aracely enfatizó ante las cámaras: “No quiero decir nada malo pero voy a decir lo que siento”.

Y reiteró: “Es necesario a veces expresar lo que ponen palabras en su boca que no son. Eso de que no se los dejo ver es mentira. Y no tengo que estar yo. Obviamente también está gente de mi familia, porque imagínense, una persona con la que casi no tengan comunicación como para yo mandárselos de viaje. Obviamente no. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, y yo soy la mamá”.

Durante la entrevista, la actriz también puso ejemplos de cómo otros cantantes que también son ídolos tienen una vida familiar y ven por sus hijos: “Les voy a decir una cosa. Como todos los padres no solamente el ser ídolo quiere decir que no puede ser buen papá. Vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne… y (mis hijos) ¿cómo es posible que tienen a un papá que es un ídolo? Qué bueno, qué padre, a mis hijos siempre les he dicho: ‘Admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran, gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo”, señaló.

La madre de los hijos varones de Luis Miguel también explicó que sigue sin mantenerlos: “Sí es deudor alimentario pero faltan detalles pero yo estoy tranquila con mi vida. Soy una mujer que trabaja mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos. Es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos”.

“No hemos recibido invitación para los conciertos ni recibido invitación para nada”, insistió, al saber que Michelle pudo estar con Luis Miguel en su concierto en Las Vegas este 15 de septiembre.

Aracely también expresó su deseo de que Michelle Salas y Alejandro Basteri, hija y hermano de Luis Miguel, puedan hablar con el cantante para que tenga convivencia con sus hijos, tal y como ella lo hizo con ‘el Sol’ cuando estaba distanciado de ellos y logró que se acercaran: “Ojalá que Michelle y Alex aboguen también porque el papá tenga convivencia y comunicación con sus otros dos hijos varones”, dijo y complementó: “Ojalá que Alejandro y Michelle, así como yo abogué por ellos, pues ojalá que aboguen por (los hijos de Aracely y Luis Miguel)”.

Michelle Salas pudo volver a tener acercamiento con su papá, gracias a Aracely Arámbula / Instagram

Sobre la reacción de sus hijos ante este tema compartió: “Ellos sabían que iba a venir a la alfombra roja y dijeron: ‘Mamá, ten mucho cuidado porque te van a andar preguntando cosas’, pero lo hemos platicado y les digo, ‘¿Puedo decir esto?’, ‘Sí, claro’ (respondieron)”.

Aracely Arámbula reacciona al noviazgo de Luis Miguel con su comadre, Paloma Cuevas

La actriz se vio dispuesta a hablar de todos los temas que rodean a Luis Miguel y también opinó acerca de la nueva relación de su ex: “Sin comentarios porque ella es nuestra comadre. Ahora sí que a la comadre-novia la conocemos bien. Yo creo que cada quién sabe lo que está bien y lo que está mal”.

Aracely Arámbula ya opinó acerca de la relación de Luis Miguel y su comadre / Archivo

Arámbula dijo que no existe comunicación con Paloma Cuevas, pero ventiló la reacción de sus hijos al saber que Luis Miguel sí convivía con sus hijos y con ellos no:

“No hay ninguna comunicación, ¡imagínate! No por mí eh, ella no me ha hablado, pero la conozco muy bien, si es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Ella fue madrina por Enrique Ponce, porque (él) es el amigo de Luis. Entonces, pues éramos amigos, y ahora anda con la exmujer de mi compadre, y mis hijos sí dijeron: ‘Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’ Y les dije, bueno son las hijas de nuestros amigos y ellas no tienen la culpa de nada. Ellos no se enojaron. Simplemente dijeron: ‘Wow, ¿por qué sí van para allá y no viene a mi escuela?’

Y les dije: ‘Mi amor, porque le gusta estar en España’. Aunque México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México. Yo me imagino que sí pero debería de demostrarlo más, empezando por sus hijos”.

Luis Miguel fue captado hace unos meses, muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

Aracely contó que ha sido un tema que ha hablado con sus hijos. Sin embargo, al parecer no quieren verlo: “‘¿Ustedes quieren ver a su papá?’ (Les preguntó) Ahorita no les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor. Yo soy una persona pro familia, que todo el mundo esté en armonía, que estemos bien, pero bueno”.

Y comentó que a ella no le molesta que Luis Miguel conviva con los hijos de Paloma Cuevas, pero le mandó un mensaje: “Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno (que los vea). Ellos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos”.

Finalmente, compartió que no ha sido invitada a la boda de Michelle Salas: “No nos ha llegado la invitación. Mich, mándanos la invitación”.