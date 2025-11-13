¿Beso de Judas? Cristián de la Fuente besa a Arturo Carmona tras rumores de pleito que casi termina en golpes

Los rumores sobre una supuesta pelea entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente han encendido las redes y los medios. Todo comenzó cuando ambos actores, quienes alternan papeles en la exitosa puesta en escena Perfume de gardenia, fueron señalados de presuntas diferencias que habrían llegado casi a los golpes. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí te contamos todo lo que dijeron ellos mismos y lo que se comenta tras bambalinas.

Cristián de la Fuente y Arturo Carmona

¿Por qué se dice que Arturo Carmona y Cristián de la Fuente se pelearon en Perfume de gardenia?

La polémica explotó después de que en una entrega de premios, Arturo Carmona rompiera el silencio sobre las tensiones con su compañero. Aunque negó que hubiera violencia física, sí aceptó que hubo roces importantes. “Somos una compañía muy grande, siempre va a haber diferencias con los compañeros. Afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas. Sí hubo algunos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar”, declaró el actor regiomontano.

Los rumores apuntaban a que la discusión se originó por cuestiones de ego y diferencias creativas en la obra. Carmona lo explicó así:

“No todo el mundo tiene que pensar como uno, ni tampoco uno tiene que ver el trabajo como uno. Al final somos cabezas diferentes, sentimos diferente, tomamos las cosas profesionales de forma distinta y hay que respetarlo también”. Arturo Carmona

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre los rumores de pelea con Cristián de la Fuente?

El actor Arturo Carmona fue claro al negar que la situación haya llegado a los golpes, aunque reconoció que hubo momentos tensos. “Aguanto mucho, soy muy tolerante. Tolero mucho, pero ya cuando me vuelan la tapa de la cabeza, ya obviamente uno tiene que mostrar el carácter, ¿no? Pero nada de forma violenta. Si se puede hablar, es lo mejor, lo ideal”, afirmó. Incluso bromeó con los reporteros: “Estamos enteros todavía, no. Nos llevamos bien todos, toda la compañía nos llevamos bien”.

Sobre el tema del ego, Carmona admitió que en el medio artístico es común que surjan roces: “Tomamos las cosas distintas, enfrentamos las cosas diferentes, pensamos distinto todos. No digo que esté en lo correcto en mi forma de pensar o de respetar al público o el trabajo. Hay gente que lo ve diferente”.

¿Cuál fue la versión de Cristián de la Fuente sobre el conflicto con Arturo Carmona?

Por su parte, Cristián de la Fuente desmintió cualquier problema grave. “Por supuesto que todo está bien. No tengo fricciones con nadie, no sé qué fricciones puede tener él”, dijo el actor chileno ante la prensa. Incluso intentó mostrar cordialidad llamando a Carmona para que se acercara: “Arturo, Arturo”, gritó, y cuando finalmente coincidieron, le dio un beso en la frente y otro en la mejilla.

Los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntar: “¿Es el beso de Judas?”, a lo que Carmona respondió con humor: “Ustedes dirían, no sé, ustedes opinen”.

¿Arturo Carmona pidió más dinero por su participación en Perfume de gardenia?

Uno de los rumores más fuertes lo soltó Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol: Cristián habría aconsejado a Arturo Carmona pedir más dinero por su participación en la obra, pero con una doble intención: que el productor Omar Suárez lo rechazara y así quedarse con su papel.

Gustavo Adolfo Infante “El rumor, lo que me comentaron, es que Cristián de la Fuente le dijo (a Arturo Carmona) ‘pide más dinero y si no (acepta), mándalo por un tubo al productor’. Entonces, le pidió más dinero, no se lo pagaron y sabes quién se quedó en su lugar: Cristián de la Fuente. O sea, según, lo hizo a propósito para quedarse con su personaje de ‘Perfume de Gardenia’”

Aunque Carmona no confirmó esta versión, sí dejó claro que la relación con Cristián ya no será la misma: “Ya no va a ser igual, pero nos toleramos. No es que nos tengamos que llevar bien. Somos profesionales y cuando estamos en el escenario somos una compañía, somos uno. Y por el bien de todos y por el bien del público”.