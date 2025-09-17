Concierto de Julión Álvarez en Puebla acaba en tragedia: heridos, empujones y hasta una camioneta perdida

El concierto gratuito de Julión Álvarez en Puebla, realizado en el marco de las celebraciones patrias del 15 de septiembre, terminó en un verdadero caos. Lo que debía ser una velada musical para toda la familia en el Paseo Bravo se convirtió en una estampida que dejó personas heridas y un sinfín de momentos de tensión.

¿Qué ocurrió en el concierto gratuito de Julión Álvarez en Puebla que terminó en caos y heridos?

Lo que prometía ser una noche de fiesta mexicana con música de banda, terminó en caos total. El concierto gratuito de Julión Álvarez en el Paseo Bravo de Puebla, se salió de control cuando más de 35 mil personas abarrotaron la Avenida Juárez. Entre empujones, vallas derribadas y gritos desesperados.

La presentación del llamado “Rey de la taquilla” fue parte de los festejos patrios, pero la logística falló. Las calles cercanas al evento fueron cerradas por la policía estatal, lo que provocó que los asistentes se aglomeraran en los accesos. La desesperación por entrar al concierto de Julión Álvarez llevó a que las vallas metálicas fueran derribadas por la gente, generando momentos de tensión que casi terminan en tragedia.

Según medios locales como Enfoque noticias, los empujones comenzaron poco después de la medianoche, cuando el cantante salió al escenario. La multitud, impaciente, rompió los arcos de seguridad y avanzó sin control. Entre los afectados, varios fueron pisoteados y tuvieron que ser rescatados por elementos policiales y civiles que actuaron rápidamente para evitar una desgracia mayor.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas durante el evento masivo de Julión Álvarez en Paseo Bravo?

Al menos 12 personas resultaron lesionadas durante el concierto de Julión Álvarez en Puebla, aunque afortunadamente ninguna de gravedad. Los afectados fueron atendidos por paramédicos en el lugar, algunos con heridas leves y otros con crisis nerviosas tras haber sido aplastados por la multitud.

“Fue horrible, la gente no respetó nada. Solo querían pasar y no les importaba si había niños o personas mayores”, relató una testigo que presenció el caos en uno de los accesos principales.

A pesar de la tensión, el concierto no fue suspendido. Julión Álvarez salió al escenario alrededor de la medianoche y ofreció un espectáculo de más de tres horas, donde interpretó sus grandes éxitos ante una multitud que no se movió pese a los incidentes.

🎤|| En Paseo Bravo y La Juárez, los fanáticos de Julión Álvarez ya se empujan para acercarse al escenario y vivir de cerca el concierto. pic.twitter.com/fkfjAKCIOg — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 16, 2025

¿Qué pasó con la camioneta desaparecida durante el evento masivo de Julión Álvarez en Puebla?

Como si no fuera suficiente con los heridos y el colapso de la seguridad, durante el concierto de Julión Álvarez se reportó la desaparición de una camioneta GML Sunray 2025 color blanco, que estaba asignada al área de monitoreo del evento.

De acuerdo con el reporte, el vehículo fue estacionado cerca del escenario desde las 7:30 de la tarde, pero cuando el encargado regresó alrededor de las 11:30 de la noche, ya no estaba. El hecho fue reportado de inmediato y se activó la búsqueda de la unidad con placas SR15032, aunque hasta ahora no se ha confirmado si fue recuperada.

Hasta el momento, Julión Álvarez no ha emitido ninguna declaración sobre los incidentes ocurridos durante su concierto en Puebla.