Erika Buenfil habla del difícil proceso que vivió su hijo Nicolás tras dejar una fuerte adicción

Hace unos meses, Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, confesó en su cuenta de TikTok que sufría una fuerte adicción al vapeo (cigarro electrónico), el cual lleva dos años utilizado y sin duda le costó mucho dejarlo.

Ahora, su madre Erika Buenfil habló de la adicción que sufrió su hijo y cómo lloró al saber que logró superarla con gran éxito.

La actriz aseguró que su hijo cayó en el vape, y que por mucho tiempo trató de hacerle entender que era muy dañino para su salud.

Hijo de Erika Buenfil le confesó a la actriz que ella es su ejemplo a seguir. / Instagram:@erikabuenfil50

“Estuvo en ese rollo, como muchos jóvenes, del vape, platiqué con él y no me hacía caso, pero a través de las plataformas hay otros jóvenes que empiezan a compartir lo que sucede después de un tiempo, yo le dije ‘hazme caso’”, dijo para el programa Ventaneando.

Erika recordó que su hijo decidió dejar su adicción por el vapeo. Lo cual la hizo muy feliz por lo que no puedo evitar llorar de la emoción.

“Me llama por teléfono y me dice ‘mamá acabo de subir un video en el que estoy diciendo que ya voy a dejar el vape’. Le dije ‘¿es en serio?’, lloré de emoción”, mencionó.

La famosa también reveló el proceso que enfrentó Nicolás para poder dejar definitivamente de fumar el vape: “Primero empezó a tener su ansiedad normal por la ausencia, por la abstinencia y luego tuvo un problema de gripa, yo tenía miedo que me contagiara, pero no me contagió porque no era gripe, el cuerpo empieza a sacar todo esto, tuvo tres días difíciles de temperatura”.

Finalmente, Erika Buenfil contó que su hijo está concentrado en sus estudios: “Está estudiando, va todos los días a la escuela, pero cero fodongo, está creando él solo una empresa con sus amigos. Es un chavo que todo el día está pensando qué puede crear. También está obteniendo contratos e intercambios por medio de las redes, por su imagen y ya sin mí”.