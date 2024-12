Famoso productor de telenovela deja sin trabajo a su hermano ¿por quejarse de sus malos tratos?

Roy Rojas se ha consolidado en la industria de las telenovelas como uno de los productores más talentosos del momento. Ganó relevancia con su más reciente éxito con el melodrama ‘El ángel de Aurora’. Sin embargo, en estos momentos estaría envuelto en el escándalo. ¿Qué pasó?

Aunque suele alejarse de las controversias. En esta ocasión, Roy fue señalado de tratar mal a sus compañeros de trabajo. Incluso, se dio a conocer que supuestamente despidió a su propio hermano.

Roy Rojas habría despedido a su hermano por quejarse de sus malos tratos / IG: @royrojasproductor

Te puede interesar: Reconocido actor de TV Azteca vuelve a telenovela de Televisa, tras varios años de ausencia

Roy Rojas, productor de Televisa, es señalado de “tratar mal” a su gente

El periodista Alejandro Zúñiga comentó que el afamado productor supuestamente “trata muy mal a su gente”.

“Me dicen que Roy trata muy mal a su gente, lo que me dicen es que trae una escuela compleja, (la de) Juan Osorio, que como tiene su lado bien ‘chilo’, tiene su lado no tan ‘chilo'", dijo.

Según contó Alejandro, Roy obliga a su equipo a trabajar cuando ya no hay necesidad.

“Una de las grandes quejas que tiene el equipo de producción de Juan Osorio es que los hace trabajar cuando no tendrían que estar ahí (...) con Roy les van a pagar hasta febrero, entonces los va a hacer ir hasta febrero aunque no hagan nada, el chiste es que vayan, cosa que en otras producciones no pasa porque no hay necesidad”, agregó Alejandro.

Roy Rojas habría despedido a su hermano por quejarse de sus malos tratos / IG: @royrojasproductor

No te pierdas: ¿Se casarán Helena y Demián en “El ángel de Aurora”? ¡Descúbrelo!

¿Roy Rojas despidió a su hermano de su equipo de producción?

Asimismo, Zúñiga comentó que muchos empleados se han quejado de Rojas, quien trabaja junto a su esposa, así como a su hermano. Incluso, su familiar habría padecido los supuestos “malos tratos” de Roy.

Alejandro compartió que su propio hermano se quejó de estas polémicas. Roy se enteró y lo despidió.

Roy Rojas habría despedido a su hermano por quejarse de sus malos tratos / IG: @royrojasproductor

“Fue y dijo: ‘Es que la esposa hace esto y mi hermano esto’. Entonces, cuando se enteró Roy, el hermano salió disparado, lo disparó de la producción… Roy Rojas dice que es un malagradecido porque su hermano fue y lo señaló”. Alejandro Zúñiga

Al momento, se desconoce si es verídica dicha información. Por esta razón, el escándalo entre Roy Rojas y su hermano queda en calidad de rumor.

Así lo dijo Alejandro Zúñiga:

Mira: Presentaron la telenovela La Herencia que promete ser el éxito del año

¿Quién es Roy Rojas?

Roy Rojas es un productor y escritor destacado en el ámbito de las telenovelas en TelevisaUnivision. Actualmente, se desempeña como creador y productor de ‘El Ángel de Aurora’, una telenovela basada en radionovelas clásicas que aborda temas como el amor, la amistad y la justicia.

También trabajó en:

‘La herencia’

‘Duelo de pasiones’

‘Mi corazón es tuyo’

‘Mi marido tiene familia’