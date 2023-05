Hilda Aguirre, orgullosa de su nuera Alejandra del Moral: “es una madre amorosa, es la indicada”

La actriz, de 74 años, es mamá del diputado Mariano González, de 38, actual esposo de Alejandra del Moral: “Es valiente, decidida, con mucha energía y liderazgo... ¡las mujeres podemos todo!”, dijo Hilda Aguirre.

Hilda Aguirre, de 74 años, está muy contenta porque su hijo, Mariano González, de 38, ha alcanzado sus metas en lo profesional, pues es diputado federal. Pero también se siente muy orgullosa de su nuera, la candidata a gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral, de 39, pues considera que es una gran mujer:

-¿Qué tan importante es para usted participar y apoyar a su nuera Alejandra del Moral, y a su hijo en estos eventos importantes?

“Es importante también para mi hijo y su familia, porque Alejandra del Moral ha tenido la capacidad de reunir a todos los partidos y que todos hablen bien de ella. Es muy clara en sus conceptos y creo que va a ganar”.

-¿Cómo se siente usted al ver que su hijo y su nuera están alcanzando sus metas profesionales?

“Estoy muy contenta de ver sus triunfos, sé que todo lo que dice es de a de veras”.

Hilda Aguirre está orgullosa de su nuera, la candidata Alejandra del Moral / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿Cómo es Alejandra del Moral, la persona?

“Es una madre amorosa, como esposa le da su lugar a mi hijo Mariano, es muy ubicada. Como política es muy estudiosa, ha trabajado en muchas partes y creo que es la mujer indicada para manejar este estado que es tan complicado. Es una mujer valiente, decidida, con mucha energía y liderazgo; las mujeres podemos todo”.

La actriz lleva una buena relación con su nuera, Alejandra del Moral / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-Sobre todo porque su hijo y ella se dedican a lo mismo…

“Te juro por Dios que la admiro, si yo fuera una suegra mala onda, diría que me da igual. Pero no; Ale no es mi ‘no era’, es mi ‘sí era’...”.

-¿Usted le da algunos consejos?

“No, no, yo no soy ejemplo de nada; al contrario, creo que fui la peor esposa del mundo. Ella es una mujer moderna”.

La actriz apoya en todos sus proyectos a su nuera y conviven a nivel familiar / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿A usted le hubiera gustado andar en la política?

“A mí me hubiera gustado ser política como ella; y el otro día Ale me comentó que a ella le hubiera gustado ser actriz. Creo que nuestros espíritus se juntaron, es una gran mujer que admiro y quiero mucho”.

Alejandra y su esposo Mariano disfrutan su trabajo y hasta se llevan con ellos a sus pequeños / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿Dice que el estado es muy complicado, le da miedo que su hijo y su nuera puedan estar en riesgo?

“Sobre todo por la inseguridad y los feminicidios, pero Ale se ha puesto la camiseta para defender a las mujeres; porque al igual que yo, somos muy feministas. Además, estoy tranquila porque ellos (Mariano y Alejandra) no le han hecho daño a nadie, lo único que han hecho es tener éxito. Ellos están muy conscientes y están rodeados de gente que los apoya, no tienen ningún problema”, finalizó.

Para la candidata Alejandra del Moral lo más importante es la familia / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

Alejandra del Moral considera a Hilda Aguirre como una segunda mamá

La candidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, de 39 años, se siente orgullosa de lo que es y de los valores que tiene, disfruta mucho el estar con su familia y eso lo trata de reflejar en todo momento, pues ellos son su motor día a día. Alejandra del Moral se casó con el diputado Mariano González en 2022.

Platicamos con ella y nos contó que considera como una segunda madre a su suegra, la actriz Hilda Aguirre, de 74.

La candidata Alejandra del Moral es apoyada por su familia durante su campaña / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-Todos conocen a Alejandra, la funcionaria, ¿cómo es la mujer?

“Soy una mujer franca, directa, no me gustan los rodeos, me considero honesta, comprometida, por eso trato de ser una mujer congruente con mi vida personal y profesional”.

-Vemos que la señora Hilda Aguirre te apoya mucho…

“Es una actriz de la cual nos podemos sentir muy orgullosos todos los mexicanos”.

La actriz Hilda Aguirre y su hijo Mariano apoyan a Alejandra del Moral en su campaña / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿Cómo te llevas con ella?

“Muy bien, hemos aprendido a respetarnos y me siento muy agradecida de tener una suegra como ella acompañándome, la considero una segunda mamá”.

-Ella nos dijo que siente mucha admiración por ti y que te quiere…

“La familia para mí es lo más importante, y doña Hilda forma parte de mi familia, es la abuela de la familia y me hace sentir muy orgullosa”.

¿Cómo te consideras como mamá, esposa e hija?

“Tendrían que preguntárselo a mi marido. Creo que soy buena esposa, buena madre, buena hija; mi prioridad es atenderlos y que estén bien cuidados”.

La candidata también estuvo acompañada por su esposo, el diputado Mariano González / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿Qué significa para ti ser mamá?

“Es un regalo y una gran responsabilidad. Yo no podía embarazarme, mi marido me acompañó en todo el proceso, y ahora que ya los tengo aquí, fue mi mejor regalo y espero que Dios me dé la oportunidad y la sabiduría de ser buena mamá”.

-¿El apoyo de tu esposo Mariano ha sido fundamental en todo este proceso?

“Absolutamente, mi marido ha jugado un papel fundamental en mi familia; me hace fuerte en casa y también se dedica a la política, ha sido una fortuna haberlo encontrado”.

-Cuando cumpliste 18 años, sufriste un secuestro, ¿por eso decidiste hacer servicio público y ayudar a los demás?

“Así es, son complejidades de la vida y hay que saber enfrentarlas. Tomé la decisión de dedicarle mi vida al servicio público y desde ahí mejorar mi comunidad, mi país, y ahora que tengo la oportunidad de ser gobernadora, lo voy a aprovechar”.

Así convivió con la gente que la acompañó y la apoyó en su cierre de campaña / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

-¿Qué significa llegar a ser gobernadora?

“Es un gran honor, he sido servidora pública toda mi vida, poder aspirar a ese cargo es una gran responsabilidad. Sé que es un trabajo muy demandante, pero estoy lista”.

-¿Qué puntos clave tienes dentro de tu proyecto de gobierno para la gente?

“La familia es fundamental, por eso se busca fortalecer la economía de los mexiquenses, rescatar espacios públicos, el deporte, tener escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, seguro popular, salario familiar; y estoy comprometida a dar buenos resultados”, finalizó.

La actriz Hilda Aguirre acompañó a la candidata a uno de los cierres de campaña en Cuautitlán Izcalli / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

La candidata sufrió un secuestro a los 18 años, en la CDMX

En 2002, a los 18 años, fue víctima de secuestro junto a un acompañante, en un centro comercial al norte de la CDMX.

Unos hombres los siguieron y a punta de pistola los subieron a un carro y los llevaron a la alcaldía Iztacalco en la CDMX, donde permanecieron 6 días.

Su padre, el entonces alcalde de Cuautitlán Izcalli, Israel del Moral, dirigió las negociaciones.

Afortunadamente, identificó a sus secuestradores y meses después fueron detenidos. El proceso legal duró tres años y medio.

Debido a esa situación se convirtió en la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, a sus 25 años.

Alejandra del Moral fue alcaldesa a los 25 años / Fotos: M. Narváez y G. Sánchez

Es candidata a la gubernatura del Estado de México

Nació el 22 de agosto de 1983, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Es abogada con maestría en administración y política públicas.

En 2006 fue candidata a diputada local en Cuautitlán Izcalli.

En 2009 fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli.

En 2015 fue nombrada directora de Bansefi, ahora Banco de Bienestar.

En 2017 fue presidenta del comité directivo estatal del PRI, en el Edomex.

En 2021 fue diputada local, y en febrero de 2022 renunció para buscar la gubernatura del Edomex, el próximo 4 de junio.