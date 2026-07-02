Jorge Medina vs. La Arrolladora Banda el Limón: vocalista asegura que ¿le falta humildad? ¡Protagonizan pelea!

Tras años de que Jorge Medina salió de La Arrolladora Banda el Limón, el cantante de regional mexicano acaparó la atención de redes al protagonizar un intercambio de declaraciones con uno de los actuales vocalistas de la agrupación liderada por René Camacho. ¿Lo tachó de inexperto?

Te recomendamos: Renovado, Jorge Medina dejó el alcohol y perdió 15 kilos: “Tengo 49 años, pero por dentro 39”

Jorge Medina protagoniza pelea con los vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón. / Redes sociales

¿Por qué Jorge Medina salió de La Arrolladora Banda el Limón?

Fue en junio de 2017 cuando Jorge Medina dio a conocer que salió definitivamente de La Arrolladora Banda el Limón tras más de dos décadas siendo parte del equipo. A través de un comunicado en redes, el intérprete de “La llamada de mi ex” explicó:

“Me dirijo a ustedes con el corazón lleno de agradecimiento por estos 20 años en los que me brindaron apoyo y su cariño incondicional cada una de las veces que pisé un escenario formando parte de La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho. Como todo en la vida tiene un ciclo, es ahora mi turno de decir adiós”.

Desde aquella publicación, los fans de la agrupación se percataron de que las cosas no habían terminado bien; aunque la cuenta de La Arrolladora Banda el Limón no se pronunció al respecto, sí compartió una serie de mensajes que fueron interpretados como indirectas.

Lee: Cantante mexicano que llenó la Plaza de Toros, revela su lucha contra el alcoholismo: “Meses tomando diario”

La Arrolladora Banda El Limón sin Jorge Medina. / Redes sociales

¿Qué dijo Jorge Medina sobre los vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón?

Desde la salida de Jorge Medina y Josie Cuen, quienes actualmente comparten escenario, diversas voces han formado parte de la agrupación; actualmente, Max Cervantes, Esaúl García y Julio Haro son los vocalistas.

En un reciente video publicado por Max Cervantes, uno de los seguidores de la agrupación recordó el paso de Jorge Medina junto a René Camacho: “Yo siempre seré equipo Jorge Medina, Jorge Medina regresa a La Arrolladora”.

En respuesta, el exintegrante de la agrupación propuso un dueto, pero sorprendió al lanzar algunos dardos para los actuales vocalistas, asegurando que debían ganárselo: “Jamás. Podemos hacer una colaboración cuando se lo ganen, están muy inexpertos aún, se me echan a perder. Ahora le cuido el proyecto a Fer”.

Lee: Pedro Sola confiesa que guarda fotos hot de un integrante de La Arrolladora

Jorge Medina lanza dardos contra La Arrolladora Banda el Limón. / RS

¿Cuál fue la respuesta de los vocalistas de La Arrolladora a Jorge Medina?

Desde su salida de La Arrolladora Banda el Limón, Jorge Medina ha dejado claro su descontento por la agrupación, pero en los últimos meses ha hecho algunos comentarios sobre los vocalistas, a quienes ha invitado a salirse de la agrupación.

Algunos de sus seguidores señalan que su indiferencia se debe a que antes mantenía una relación cercana con Julio Haro, conocido como ‘el Ojiazul’, pero cuando entró a la agrupación, lo dejó de seguir. Incluso, fue Haro quien respondió tajante al comentario de Medina.

Jorge Medina vs. La Arrolladora Banda el Limón. / Redes sociales

“Pensé que con la edad también venía un poco más de humildad. No necesito tus años para saber cuándo alguien intenta hacer menos a otra persona. Pero bueno, la edad da experiencia, pero no siempre da la razón. Tiempo al tiempo, Sr., nosotros vamos llegando. ¡Abrazo y que siga el éxito, mi Jorge!”. Julio Haro

El intercambio de declaraciones generó diversas reacciones en redes; mientras algunos usuarios tacharon de “soberbio” a Jorge Medina, otros aplaudieron su talento como solista.

No te pierdas: Exvocalista de La arrolladora banda el limón capta supuesto niño fantasma frente a su casa, VIDEO