Lolita Cortés protagonizó pleitazo con productor, pero ¿quiere volver a trabajar con él?

Hace unos días nos llevamos una gran sorpresa, cuando en el Centro Cultural Teatro 1, donde se presenta la producción de Alejandro Gou, Jesucristo Superestrella, nos encontramos a Lolita Cortés. Recordemos que la actriz, por sus arrebatados comentarios, ha tenido fuertes diferencias con el productor.

Lolita llegó al teatro escondiéndose de la prensa que se encontraba presente. Sin embargo, TVNotas la vio y de inmediato fuimos con ella para preguntarle qué hacía ahí, y si todavía mantiene rivalidad con Gou.

“Mi esposo Elías Ajit me invitó y no podía dejar de venir. Estoy extasiada con esta obra. Yo la hice hace 24 años en este mismo teatro. Fui ‘María Magdalena’ y mi marido estaba en el ensamble. Viví una noche inolvidable. Me encuentro muy emocionada. Tengo ganas de llorar. Voy a traer a toda mi familia a verla. Quiero verla otra vez. Benny y todo el elenco están maravillosos. La producción es de primer nivel”.

Su esposo la llevó a la función / Luis Pérez

¿Ya arreglaste las diferencias con Alejandro Gou?: “Alex, eres lo máximo. Es impresionante lo que acabo de ver. No me lo he encontrado, pero le voy a mandar un mensaje. He trabajado con él y me encantaría volver a hacerlo. Mucha gente armó el pleito entre nosotros, pero yo amo casi todo lo que hace. Sería un placer y un honor volver a trabajar con él”.

¿Audicionarías para sus obras? “Sí, por supuesto. Si él me pide audicionar, aquí estaré. Todavía, a pesar de mi carrera, sigo haciendo audiciones y las haré toda la vida. Así es nuestra carrera”.

Finalmente, nos habló de su salud tras el cáncer que atravesó: “Estoy muy bien. Echándole ganas. Ya estoy más quieta. Sigo en remisión y tengo mucha fe en que todo estará bien. Aún no tengo ganas de irme”, concluyó.

Lolita Cortés ya está dispuesta a trabajar con Gou / IG: @soylolitacortes

¿Qué diferencias tuvieron Lolita Cortés y Alejandro Gou?

Hace 2 años, Lolita criticó al elenco de ‘Mentiras’, producción de Gou y él la evidenció.

Lolita declaró: “Cuando las vi (a las integrantes de la obra) en escena (en La academia) me dio muchísima tristeza. Lo que ustedes vieron ya estaba editado. No sabían ni dónde pararse, ni cómo ponerse. Yo veía y decía: ‘Claro, por gente como estas cuatro han de pensar que una es una im6éc1l’. Que la gente de comedia musical no sabemos hacer nada. Eso fue lo que más coraje me dio. También vi una pseudocomedia musical suya, y ¡Virgen Santa de Guadalupe!”.

Más tarde, Alejandro Gou evidenció que ella no era buena compañera al hablar mal del elenco de Mentiras: “Criticó a las integrantes diciendo que no cantaban. Si quieren, ponemos a mis integrantes y a ella, o a ella y María León. Y si canta mejor le doy el papel. La respeto. Fue una gran actriz pero creo que no se cuidó su vocecita”.

