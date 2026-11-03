Muere Carlos Albert: El periodismo deportivo de luto tras muerte del exfutbolista, ¡protagonista de polémicas!

Una nueva figura del periodismo deportivo mexicano murió, pues este 3 de noviembre se confirmó que el analista deportivo y exfutbolista, Carlos Albert, falleció a los 83 años. Con una importante trayectoria en el deporte y la televisión, Albert deja un enorme hueco entre seguidores y colegas.

No obstante, el exatleta también vivió un incómodo momento, por el cual, terminó llevándose una ola de críticas.

Carlos Albert como periodista deportivo / Redes sociales

Anunciaron la muerte de Carlos Albert este 3 de noviembre

La noticia comenzó a viralizarse hace apenas unos minutos, cuando diferentes medios confirmaron que el periodista deportivo mexicano (retirado), Carlos Albert, falleció a los 83 años de edad.

Importantes figuras del periodismo lo han despedido y reconocido como uno de los críticos más importantes de la escena, asegurando que, detrás de sus análisis, existió una gran persona. Te dejamos algunos de los mensajes.

Jose Ramón Fernández

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar”.

Javier Alarcón

“DEP Carlos Albert. Rigor y pasión por la profesión. La cámara lo transformaba en un crítico despiadado; detrás de ella, un caballero inglés. Temperamental e implacable”.

Al igual que ellos dos, muchos otros compañeros y periodistas dieron su pésame ante la noticia. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas, pues revivieron una polémica del comentarista.

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Despiden a Carlos Albert / Redes sociales

Carlos Albert protagonizó polémica con Patty López

Uno de los momentos más recordados en la trayectoria de Carlos Albert, fue cuando filtraron un video de él y Gerardo Velázquez de León hablando despectivamente de su compañera en TV Azteca, Patty López de la Cerda.

En dicha grabación, la cual, terminó haciéndose viral, se alcanzaba a escuchar a Gerardo decir:

Está pin*** Paty. ‘Mi (...) esta mad*e challenge. Por fin encontré fotos’. En todas se pone igual, enseñando las chich**. Hace 10 años enseñando las chi***s. Hoy también. Gerardo Velázquez de León

Por otro lado, Carlos Albert añadió otro comentario al tema:

Ya se casó (...) Pero por qué se casó con ella este gü**”, ¿por qué la mantiene o qué? (...) ¡No manches! ¡Qué vergüenza! Carlos Albert

Para el 2021, Albert anunció de manera definitiva su retiro de los medios de comunicación, y una gran parte de la audiencia afirma que su decisión correspondió a dicha polémica.

Aunque esta versión no se confirmó, televidentes coincidieron que esta situación lo orilló a su repentino retiro. ¿Será que sí?

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