Novia de Paco Levy revela cómo fueron los últimos momentos de vida del hijo de Talina Fernández

La industria del espectáculo mexicano se vistió de luto el pasado 10 de junio con la inesperada muerte de Patricio Levy, quien fue hijo de la fallecida presentadora Talina Fernández.

Fue su hermano Coco Levy, quien a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que Pato perdió la vida mientras dormía, pues sufrió un infarto.

Coco también mencionó que quien le informó que su hermano había perdido la vida fue su novia, Axel Fink, quien dormía con él.

Cabe señalar que a Pato Levy no le gustaba compartir con los medios de comunicación su vida privada, por lo que se conoce poco respecto a su vida sentimental. Sin embargo, se sabe que tuvo dos hijos, los cuales estuvieron presentes en el último adiós a su padre.

Además, los medios de comunicación pudieron hablar con la última pareja de Patricio Levy, de nombre Axel Fink.

La joven accedió a dar una entrevista a varios medios, la cual fue retomada por el programa ‘Despierta América’. Fue ahí donde reveló que ella amaba mucho a Pato Levy y que él le dejó un gran hueco en su corazón.

Axel también mencionó que no supo a qué hora perdió la vida su pareja, pero al ver que no despertaba, le avisó a su hermano Coco Levy, pues todos vivían en la misma casa, la cual les dejó Talina Fernández.

Axel Fink

“Nos dormimos juntos realmentente. Nos dormimos y ya no despertó. Obviamente fue mucho antes de que yo me diera cuenta. Yo me desperté, lo vi y corrí a avisarle a Coco”.