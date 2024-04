Pedro Fernández se ve diferente, aseguran: ¿Cirugías o el peso de los años?

Pedro Fernández está de manteles largos, ya que anunció su gira Te doy la vida tour. Por esta razón, el famoso ha dado diversas entrevistas para promocionar sus presentaciones.

Sin embargo, llamó la atención una foto que apareció en redes tras una entrevista de radio que dio el cantante. La foto se volvió viral y no precisamente por las declaraciones del famoso, sino por su apariencia. Los internautas aseguran que ¡luce diferente!

Pedrito Fernández posando de perfil / Instagram: @pedro.fer

Te puede interesar: Tristán responde contundente tras especulaciones por vivir en la calle: “Yo no elegí ser hijo de Yahir”

Pedro Fernández se vuelve objeto de comentarios en redes por su aspecto

Luego de dar publicidad a sus conciertos, el famoso se volvió objeto de toda clase de comentarios en relación con su imagen, dado que su rostro estaría un tanto diferente. Usuarios en redes sociales aseguraron que el cantante se habría sometido a cirugías plásticas.

Muchos se preguntaron cuál es la edad del intérprete de ‘Yo no fui’, así como si habría un afán de no querer “envejecer con dignidad”. Ante todo ello, el famoso de 54 años no tardó en reaccionar a los comentarios.

Pedrito Fernández posando sonriente / Instagram: @pedro.fer

No te pierdas: Galilea Montijo haría de todo para conseguir un autógrafo de Messi para su hijo ¡Espera un milagro!

¿Qué dijo Pedro Fernández sobre su apariencia actual?

El cantante de regional mexicano no se quedó callado y reaccionó a la oleada de comentarios sobre si se habrá hecho cirugía plástica para lucir más joven. Pedro aseveró que sí leyó todos los mensajes y opiniones. Sin embargo, negó haberse operado para verse más joven.

Pedrito Fernández posando sonriente / Instagram: @pedro.fer

“Ayer hice una entrevista de radio y ahora todo se sube a las redes... (Entonces) empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿Qué se hizo en la cara?’ Y, por Dios, si no me he hecho nada”. Pedro Fernández

No obstante, Fernández no descartó que en algún momento llegue a acudir a estos procedimientos, dado que aseguró que, como artista, deben cuidar mucho su aspecto físico.

Pedrito Fernández posando sonriente / Instagram: @pedro.fer

Mira: Wendy Guevara y Julián Gil protagonizan sus primeras escenas de amor ¡en París!

“Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”, concluyó el intérprete de ‘Yo, el aventurero’.