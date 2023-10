Famosas que han tenido un romance con jugadores de la NFL

La NFL también nos ha regalado las mejores historias de amor entre celebridades y jugadores.

Entre el compromiso, la dedicación y la disciplina hay tiempo para el amor. El deporte y la farándula son el claro ejemplo, y hace de estas parejas nuestras historias de amor favoritas.

Este es el caso de los reconocidos jugadores de la NFL y el romance que mantienen con algunas mujeres del medio, donde algunas sobresalen en diferentes entornos. Son actrices, cantantes, empresarias, modelos, g entre otras muchas profesiones.

Las parejas conformadas por las famosas más atractivas del medio y los jugadores de futbol americano que roban miradas en el campo de juego, se han convertido en una de nuestras fórmulas favoritas. Aquí tenemos cinco de ellos ¿Las conocías?

5-. Gisele Bündchen y Tom Brady

La supermodelo brasileña que durante 14 años fue la mejor pagada del mundo y el legendario QB de la NFL estuvieron casados durante 13 años y tienen dos hijos.

Brady es el mariscal de campo más asociado con las estrellas del mundo del espectáculo, ya que antes de casarse con Gisele, mantuvo una relación con la actriz Bridget Moynahan, con quien tiene un hijo mayor.

Gisele Bündchen y Tom Brady.

En la actualidad Brady ha sido visto con otra supermodelo, Irina Shayk (quien fue pareja de Bradley Cooper), pero no han confirmado ni desmentido su romance, pues está soltero desde 2022.

4-. Jessica Simpson y Tony Romo

La cantante Jessica Simpson y el exmariscal de campo de los Dallas Cowboys tuvieron una relación muy polémica de 2007 a 2009. Llegaron al altar en 2014.

Los fanáticos de Dallas incluso la han culpado, por el fracaso de los Cowboys en llegar al Super Bowl en la temporada 2007, cuando terminaron con un récord de -3 y perdió el juego divisional en casa contra los New York Giants. Ahora es apodada por los fans de Tony como “Yoko Romo”.

Jessica Simpson y Tony Romo



3-. Kim Kardashian y Reggie Bush

Entre 2007 y 2009, la más famosa de las Kardashian estuvo en pareja con el corredor estrella de los New Orleans Saints, Reggie Bush, quien incluso apareció en varios episodios del reality show Keeping Up With the Kardashians. Él nunca se casó, a diferencia de Kim, quien se ha casado tres veces.

Reggie Bush Y Kim Kardashian OhSi pic.twitter.com/2lC4Q8vR — andreo (@AndreoRMCF) June 10, 2012

2-. Taylor Swift y Travis Kelce

Fue esta semana que Taylor Swift asistió al Arrowhead Stadium para animar a los Chiefs y a Kelce en el partido contra los Chicago Bears, que ganaron.

Sin embargo, diferentes medios aseguran que su asistencia no solo fue en apoyo al equipo sino al ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Lo bien que se ven juntos Taylor Swift y Travis Kelce. pic.twitter.com/x2HV73bnvY — melgod (@melxbloom) September 25, 2023

El supuesto romance ha estado circulando como un rumor en las redes sociales durante semanas. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, de confirmarse que existe una relación sentimental entre Kelce y Swift, se sumaría a la larga lista de romances entre celebridades del mundo de la música y el espectáculo y jugadores de la NFL.

1-. Ángela Aguilar y Josh Ball

Recientemente la hija de Pepe Aguilar dio de qué hablar y no por su carrera, sino por su vida amorosa, pues según pruebas de paparazzis ya tendría nuevo novio.

El galán afortunado sería Josh Ball, un jugador de fútbol americano, específicamente de los Dallas Cowboys, el cual ha estado involucrado en varias polémicas, pues su expareja lo acusó de violencia y maltrato físico.

Hasta ahora no se ha confirmado ni desmentido la relación, pero ya se han dejado ver juntos.

Aunque se rumorea que Ángela Aguilar y el jugador de la NFL, Josh Ball, tienen una relación, los famosos no se han pronunciado. Sin embargo, han dejado algunas pistas. 🤭 pic.twitter.com/jpTPHRZhLS — @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 27, 2023

