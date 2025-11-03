Sandra Itzel: Revelan su oscuro pasado: “Se metió con músicos casados de La Sonora Dinamita” y podría ser demandada
Revelan el pasado de Sandra Itzel: “Necesita un psicólogo o un psiquiatra”. Este martes de TVNotas, te contamos todo lo que nos dijo una persona que conoció a la actriz cuando formó parte de La Sonora Dinamita.
Paul Stanley, conductor de ‘Hoy’, habla de su reciente paternidad y confiesa por qué no planea tener más hijos pronto. ¡Esto dijo en entrevista para TVNotas!
Sandra Itzel arremete contra los críticos de La granja VIP: “Qué puedo esperar de una ‘cucaracha grupera’”
Sandra Itzel, exparticipante de La granja VIP, lanza duro mensaje a críticos del reality que arremetieron contra ella. ¿Qué les dijo? Te contamos este martes de TVNotas.
Eleazar Gómez insulta a Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP’; desata críticas: “¿Villano o hipócrita?”
Eleazar Gómez causa polémica al insultar a Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP’, generando muchas opiniones divididas en redes sociales.
Descubre los programas más vistos de la televisión mexicana en 2025: realities, telenovelas, deportes y noticieros que conquistaron a la audiencia. ¡Todo en este martes de TVNotas!
Una lista filtrada en redes sociales causó revuelo entre los fans de La granja VIP, al mostrar a los presuntos eliminados, finalistas y hasta una multa para una participante.
La cantante Laura Pausini en luto, murió trágicamente su tío, hermano de su padre, durante un paseo en Bolonia, Italia. ¿La famosa ya se pronunció a esta pérdida?
Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh sufren un accidente durante los ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿cómo están?
Elizabeth Gutiérrez de luto; se despide de una de persona muy especial: “Gracias por querer a mi familia”
Elizabeth Gutiérrez lamentó la muerte de un ser querido y le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.
Filtran la foto más candente del calendario de La granja VIP, este granjero posó como Dios lo trajo al mundo
Sin miedo al éxito, este granjero no tuvo pudor y posó sin nada de ropa para el calendario de La granja VIP, ¿Quién fue el valiente?
¿Ema Pulido renuncia a Hoy por culpa de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo? Coreógrafa se enfrenta a la jueza
La participación de Briggitte Bozzo y Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy provocó un fuerte pleito entre Ema Pulido y Jenny García. ¿La jueza renunció a Hoy?
Una reconocida actriz de Hollywood, tres veces nominada al Oscar, murió a los 89 años de edad. Su hija, quien también es actriz, dio la noticia. ¿De quién se trata?
Hoy se dará a conocer quién será el nuevo capataz en La granja VIP 2025. Tras su eliminación, Omahi dejará ‘su legado’ que podría influir en el juego.
Lupita Villalobos, de ‘Las alucines’, explota contra fan en pleno show en vivo: “Antes de que te desgreñe”
Lupita Villalobos, influencer de ‘Las alucines’, protagonizó un enfrentamiento contra una fan que se encontraba en su show y hasta la amenazó. ¿Qué sucedió?
Reportero de Telediario coquetea en vivo con titular del noticiero y redes reaccionan “si quieren le cambiamos”
Un inesperado momento de coqueteo entre dos conductores de Multimedios durante un noticiero en vivo causó sorpresa, risas y críticas en redes. ¡Así fue momento de tensión!
Reportan que la conductora Rocío Sánchez Azuara habría sufrido un lamentable robo mientras hacía compras
Según revelaron, Rocío Sánchez Azuara, reconocida conductora de televisión, presuntamente fue víctima de un terrible robo reportado recientemente. Esto fue lo que le robaron.
José Ron llora la muerte de su “niña” de 8 años: Lucero Mijares y famosos lo consuelan con emotivos mensajes
José Ron compartió una emotiva despedida que conmovió a famosos. El luto lo envuelve.
