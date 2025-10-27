El comienzo de la F1 se vivió con la 9ª edición de GP Racing Night, Kalimba fue la sorpresa de la noche

Detrás de las grandes experiencias siempre hay una mente brillante, en el caso del GP Racing Night, esa mente es Vanessa Fukunaga. Ella es propietaria, CEO y editora de Ocean Blue World, donde ha construido un universo donde las marcas más top, los talentos más inspiradores y grandes invitados se encuentran para vivir momentos que simplemente no se olvidan.

La GP Racing Night es un evento que marca el inicio de la F1, con una mezcla de automovilismo, elementos culturales, lujo y diversión. Este año se celebró en Duke, ubicado en Av. Paseo de Las Palmas 810, en la CDMX.

¿Que hay detrás del éxito en el GP Racing Night?

En entrevista, Vanessa comparte lo que hay detrás de su éxito en el GP Racing Night:

“La verdad es mi equipo. Tengo un equipo increíble y también proveedores, patrocinadores y vendedores que nadie más tiene. Todo lo que hacemos está basado en entretenimiento y experiencias. Lo que viven nuestros invitados es diferente a cualquier otra experiencia”.

¿Qué se espera para la décima edición del GP Racing Night?

Este año cumplen su novena edición y Vanessa adelanta que el 10º aniversario promete ser espectacular.

“Checo Pérez regresará, así que imagina lo que va a pasar el próximo año. Será increíble”.

Para ella, el momento más mágico siempre llega cuando empieza la noche:

“Cuando el evento empieza es como tu Navidad. Después de tanto trabajo detrás de escena, ver a todos disfrutando, bailando y sin saber qué va a pasar a continuación… es increíble”.

Entre arte, música, amigos y diversión, los invitados disfrutaron de una noche especial, entre ello fue la exposición del artista Alejandro Glatt, quien presentó obras inspiradas en la F1, fusionando el arte con la velocidad y el color.

¡Kalimba en el GP Racing Night!

La sorpresa de la noche llegó con Kalimba, quien hizo cantar a los invitados, poniendo el toque perfecto para llenar la noche de energía y estilo. Así se vivió una edición más de GP Racing Night, donde Ocean Blue World y JA logró una noche llena de estilo y diversión.