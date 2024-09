Alma Zarza, su compañera de vida: la música

Alma Zarza, nació el 29 de abril. Tiene 13 años y es originaria de Córdoba, Argentina. De un tiempo a la fecha se ha convertido en la favorita de muchos niños y adolescentes. Tan solo en youtube tiene más de 1 millón de suscriptores, con el tema Tu tu (de Camilo y Pedro Capó) llegó a los 150 millones de visualizaciones. Desde los 2 años comenzó su relación con la música pues siempre ha estado rodeada de arte: en su familia hay bailarines, músicos y cantantes; su papá tuvo la banda Los Zarza y su bisabuela fue la poeta Alcira Mensaque.

“Comencé en mi casa como hobbie, a los 2 años ya tarareaba canciones. Creo que esto se trae en la sangre. En mi casa siempre hubo un estudio de música porque mi papá es productor, músico, cantante. A los 6 años grabé mi primer cover : Última, de Shakira y a los 8 años, De ellos aprendí, de David Rees. Me atreví a hacer un videoclip en mi casa y le fue muy bien, tuvo mucha repercusión, alrededor de 32 millones de visualizaciones”.

Francisco Mancera / TVNotas

“El mayor éxito comenzó con el tercer cover, Tu tu, de Camilo y Pedro Capó. En la pandemia fue furor. Se hizo muy conocido en Asia y Filipinas, está grabado en español, me comentan que no saben lo que dice la canción pero les gusta el beat”.

“Ahora estoy otro gran momento: firmé con Universal México en diciembre del año pasado. Me siento muy afortunada. Me descubrieron en Argentina. Grabé un cover de Olivia Rodrigo, que pertenece a la disquera y es una de mis ídolas. Sacó su nuevo álbum Ghost y hay una canción que me encantó: Vampire. Alfredo Delgadillo, director de Universal Music México me vio y quiso hablar conmigo, con mis papás. Un día iba al colegio a las 6 de la mañana y había un mensaje de IG de Delgadillo. Él dijo: Alma quiero hablar con vos, tener una reunión contigo y tus papás. Nos pusimos super felices. Empezaron las reuniones por zoom. Y así se dio la oportunidad el 14 de diciembre pasado que vine a México, a grabar composiciones y a firmar el contrato, de paso hice mi primer showcase”.

“No sé si vendré a vivir a México. Estoy dispuesta a hacerlo. Voy en segundo año de secundaria. Universal se preocupa de que esté pendiente de mis estudios, mis ocupaciones, mis salidas con amigas, mis cumpleaños. Le dedico el mismo tiempo a la carrera que a mi vida personal, al descanso y a relajarme”.

“Si no fuera cantante, que no creo, me encantaría ser chef. Me fascina cocinar y ayudar a mis abuelas, mi mamá, mis tías a la repostería y la cocina. Aparte de cantar, yo bailo y toco el piano y el ukelele. No me llama tanto la atención la actuación aunque estaría dispuesta a hacerlo”.

“Lo que ya hago es componer junto con mi papá (Pablo): le doy ideas, él empieza a escribir y le digo: podemos agregar esto o lo otro. El tema más reciente Música, es mío. Habla del significado de lo que es la música en mi vida y que no podría vivir sin ella. La música ayuda a expresarse e identificarse; si estás triste, feliz, lo puedes expresar con la música. También puedes identificarte”.

“Yo no le pago como representante, todo queda en familia, con abrazos y cariños. Yo siento que con mi familia siempre compartimos todo, lo que es tuyo es mío, somos muy unidos y la música nos une más”.

“También es muy lindo las personas que aman a un cantante por su música. Yo amo mucho a Tini, es mágico estar en un show con ella, escuchar las canciones que amo en vivo es la mayor adrenalina y felicidad que puedes sentir. Yo admire a muchos cantantes como: Tini, Lali, Emilia, Arianna, Whitney Houston, Beyonce, Celine Dione, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Adán Rey”.

“Por otro lado manejo muy bien las redes. Mi cuenta de artista la maneja mi mamá; mi papá youtube y tik tok. También tengo un canal de difusión en Instagram para que sepan más de mi día a día. Para mí son muy importantes los fans. Me dan ideas, me piden covers o hacer tal canción de tal cosa. Es un público muy lindo. El aprecio es mutuo. Estamos lanzando tema por tema y próximamente un álbum. Tenemos grabadas 6 canciones con videoclip”.

“Me gustaría seguir siendo la misma de siempre, no planeo subir tres niveles high ni creérmela sino estar para un público que me ame y valore mis canciones”.

