Cómo Entrenar a tu Dragón: Confirman al actor protagónico para la versión live action de la cinta

El live action de Cómo Entrenar a tu Dragón se estrenará el próximo 14 de marzo del 2025.

Luego de que Dreamworks revelará que está trabajando en la adaptación live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, se da a conocer a los actores que interpretarán a Hippo y Astrid, protagonistas de la cinta animada.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, la celebridad que le dará vida al famoso vikingo es Mason Thames, quien se volvió mayormente conocido por protagonizar la cinta de terror El Teléfono Negro.

Por su parte, la encargada de interpretar a la joven protagonista será Nico Parker, una actriz en ascenso que saltó a la fama gracias a The Last of Us, la serie sobre el videojuego del mismo nombre, producida por HBO.

Aunque no hay mayores detalles sobre el proyecto, se sabe que el director de las versiones animadas, Dean DeBlois, regresa nuevamente para trabajar en la adaptación de Cómo Entrenar a tu Dragón, la cual está basada en los libros de Cressida Cowell.

Mason Thames interpretará a Hippo, el hijo del jefe de una tribu de vikingos que le temen a los dragones / Facebook: Mason Thames

De igual forma, ha trascendido que la elección de los protagonistas fue tardada, ya que la producción buscaba que los actores pudieran representar bien el crecimiento de los personajes, pues se busca hacer más películas live action del proyecto.

La versión a la vida real de Cómo Entrenar a tu Dragón llegará a las pantallas del cine el próximo 14 de marzo del 2025, y se espera que sea un éxito, así como lo fue su versión animada.

Nico Parker le dará vida a Astrid, el interés amoroso del protagonista / Instagram: @nicoparker

¿De qué trata Cómo Entrenar a tu Dragón?

Cómo Entrenar a tu Dragón está basada en la serie de novelas infantiles de Cressida Cowell, la cual consta de 12 libros en total, y narra la historia de Hippo y la amistad que desarrolla con su dragón Chimuelo, en una sociedad que todavía les teme y mata.

La cinta animada se estrenó en 2010 y sus dos secuelas fueron lanzadas en 2014 y 2018, respectivamente. Las tres películas resultaron ser un éxito total y son de los proyectos de Dreamworks más queridos por el público.

La primera cinta de Cómo Entrenar a tu Dragón se estrenó en 2010 y fue tan exitosa que se hicieron dos secuelas / Facebook: Cómo Entrenar a tu Dragón

