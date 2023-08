Dalilah Polanco, Agustín Arana y Pablo Valentín apadrinan a Luis Orozco en La fiesta

La obra se presenta de viernes a domingo en Marketeatro en la colonia Roma.

La obra ‘La fiesta’ que se presenta de viernes a domingo en Marketeatro en la colonia Roma, sigue cautivando en cartelera y ahora se realizó la presentación oficial a la prensa del actor Luis Orozco quien encarna a Ray, y para tal ocasión tan especial contó como padrinos a Dalilah Polanco, Agustín Arana y Pablo Valentín.

Al respecto Dalilah Polanco dijo en el escenario: “Luis es mi amigo desde hace 30 años y es maravilloso verlo. Lo disfruto tanto con su gran actuación, su simpatía. Es encantador. Tiene un gran ritmo para la comedia”.

Mientras que Agustín Arana señaló: “Gracias por invitarme a una obra tan diferente e increíble, tan bien montada. Estaba muerto de la risa. Con Luis hice mancuerna en una serie de comedia y le he aprendido mucho de su talento y es una excelente persona”.

Por otra parte TVNotas platicó con Luis Orozco quien nos habló más de este proyecto: “Ahora que Mejor Teatro decidió reponer esta obra tras 27 años de que la pusieron, como yo trabajé con ellos en ´Perfectos desconocidos´ pensaron en mí para este personaje que es un sacerdote gay y me parece muy interesante porque nos muestra que puedes tener la orientación sexual que tengas sin estar peleado con tu profesión, y aquí se maneja con mucho respeto a mi personaje”.

Obra de teatro la fiesta / Luis Pérez

Además nos dijo: “Yo soy de Guadalajara y mi carrera empezó cuando Eugenio Derbez me llamó en 1996 para que yo formara parte de su equipo creativo, fue un honor, de ahí no paré, he estado en proyectos tan importantes como ´Otro rollo´, ´María de todos los ángeles´, ´Mi querida herencia´, con Israel Jaitovich, muchas telenovelas y comerciales”.

Finalmente señaló: “Nos ha ido muy bien. La gente sale feliz y no es una obra únicamente para el público gay sino para todo adulto de mente abierta. Las mujeres y sus novios o esposos la disfrutan mucho. Los invito a que no se la pierdan, con nuestra obra reirán, saldrán tocados porque también es emotiva”.