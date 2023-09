Hotel VIP: Manola Diez habla del trágico accidente por el que su hijo perdió la vista

Manola Diez comentó que su hijo ha pasado por 7 cirugías, pero no ha logrado recuperar la visión.

La actriz oriunda de Monterrey regresó a la pantalla chica gracias a Hotel VIP. Durante una emisión del reality se sinceró y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: el accidente de su hijo que lo llevó a perder la vista.

Manola Diez, quien fue ex Big Brother VIP aclaró que no habla mucho del tema pues ha sido muy doloroso: “Y no es que lo siga siendo, pero son heridas que se quedan marcadas en tu corazón para siempre”.

Manola se sinceró y contó que su hijo tuvo un accidente casero en Cancún, mientras ella se encontraba grabando una telenovela.

“Tuvo un accidente casero en Cancún. Yo me fui, estaba con mi esposo aún yo tenía que regresar a la Ciudad de México porque tenía que terminar de grabar dos escenas de una telenovela”, recordó.

La famosa detalló que su hermanita le pidió una gelatina, él fue a la cocina e intentó abrir la gelatina con un cuchillo, pero se le clavó en el ojo.

“Se le pidió una gelatina y ahí va Max, todo inocente, tenía 6 años y medio. Entonces él trató... agarró un cuchillito de madera con picos y trató de abrir así, luego vio que no, y se lo clavó hasta el fondo”, comentó.

Entre lágrimas, Manola aclaró que fue muy duro, señaló: “me dijo mami yo me lo saqué solo me quedé con el ojo en mi mano”, comentó.

El hijo de Manola Diez ha logrado salir adelante tras el accidente; ha pasado por 7 cirugías, pero no ha recuperado la visión “ha aprendido a vivir con eso, porque no solo fue eso, fueron las circunstancias que vinieron a raíz de esto”, comentó la actriz de Clase 406, La patrona, entre otros.

Manola Diez aclaró que su relación con el empresario Roberto López llegó a su fin más tarde porque no supieron sobrellevar la situación: “mi esposo y yo no supimos manejar el accidente y eso fue un poco en parte lo que nos separó”.

Cabe señalar que anteriormente Manola Diez contó en un encuentro con la prensa que la razón por la cual puso en pausa su carrera por tantos fue por el accidente de su hijo, pues se enfocó en cuidarlo.