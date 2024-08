Joaquín Cosío: El público del GIFF lo adora; lo recibe de pie y con aplausos

Joaquín Cosío es un ídolo del pueblo. Uno de los eventos más emotivos y con lleno total fue el homenaje que realizaron al reconocido actor en la edición 27º del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en la sede de Irapuato.

Fue el sábado por la noche, cuando el Cosío, reconocido sobre todo por el emblemático personaje del “Cochiloco”, en la cinta ‘El infierno’, llegó a la alfombra roja acompañado de su esposa Sheyla, en la plaza del artista.

GUANAJUATO, MÉXICO; 27 DE JULIO DE 2024.- HOMENAJE PARA EL ACTOR JOAQUÍN COSIO EN EL 27 FESTIVAL DE CINE

Y comentó: “Hacer cine es un gran regalo. Es quedar en la historia, en la posteridad. Va a ser un gran legado para mi familia, para mi hijo, para cuando yo ya no esté. Quedan muy buenas películas de las cuales me siento muy orgulloso”.

Además, por parte de la UNAM, recibió la medalla de plata:

“Yo fui catedrático en la Universidad de Ciudad Juárez, que ahora la UNAM, una institución tan respetada, me entregue la medalla me llena de orgullo. Que venga de la Filmoteca que está dedicada a preservar el arte cinematográfico es un honor”.

Al concluir el homenaje, en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, se transmitió la película ‘El precio de educarlos’, donde actúa Cosío, Angélica Aragón, Michelle Rodríguez y Anaís .

Sobre esta cinta, comentó: “Es una película muy divertida. Hay grandes actores. Es una comedia. La dirige Emilio Portes, director con el que he trabajado en varias ocasiones”

GUANAJUATO, MÉXICO; 27 DE JULIO DE 2024.- HOMENAJE PARA EL ACTOR JOAQUÍN COSIO EN EL 27 FESTIVAL DE CINE / Liiliana Carpio /TVNOTAS

Al día siguiente, por la mañana, Joaquín ofreció una conferencia magistral, donde habló desde cómo fueron sus inicios, cómo obtuvo sus primeras oportunidades, cómo ha desarrollado su carrera.

Amable, sencillo, sarcástico y sincero contó varias anécdotas. Así, por ejemplo, viviendo en Ciudad Juárez, comenzó haciendo teatro, en una obra donde ensayaron tres meses y dieron tres funciones; luego Luis de Tavira buscó artistas norteños para montar Felipe Ángeles. Los llevó a la CDMX. Pronto se dio cuenta de la importancia de migrar si quería trascender como actor. Entre los colegas que lo han inspirado por su trabajo están: Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Silverio Palacios, Jesús Ochoa, Kristyan Ferrer.

Sobre sus personajes, aunque los más populares son Mascarita y el Cochiloco, uno de sus favoritos es Jesús Juárez, el agente judicial que cada año interpreta a Lucifer en la película Pastorela, mientras que una de sus películas favoritas es: ‘La sangre iluminada’ de Iván Ávila, una cinta donde hay muy pocas palabras y varios personajes poseídos por un alma en pena y como esta transforma sus vidas. Interpreta a un menesteroso que también es poseído.

Joaquín no estudió actuación. Se ha hecho sobre la marcha y se considera un actor intuitivo, y natural: “Un buen trabajo de actuación es cuando es natural, cuando lo ves como si fuera parte de la realidad inmediata. Es cuestionable porque no hay realidad ni en el cine ni en el teatro. Hay preparación, pero hay que tener la capacidad de que parezca que es la primera vez que estás diciendo un texto porque no hay nada más aburrido que un actor que repita un texto sin llenarlo de eso misterio que es el trabajo del actor”.

GUANAJUATO, MÉXICO; 27 DE JULIO DE 2024.- HOMENAJE AL ACTOR JOAQUÍN COSIO EN EL 27 FESTIVAL DE CINE EN GUANAJUATO. / Liliana Carpio/TVNOTAS

Una audición que comenzó a escribir su exitosa historia fue la que hizo para la película ‘Matando cabos’ donde interpreta a Mascarita, una prueba que le pareció muy fácil, ya que desde niño fue fanático de las luchas. Ese papel, señaló, casi estaba dado para Chucho Ochoa, pero el actor no le echó ganas, y terminó él quedándose con el emblemático personaje.

También Joaquín es uno de los actores mexicanos con mayor presencia en producciones de Hollywood, como por ejemplo, el general Medrano en la cinta 007, ‘Quantum of solace’, una cinta, en la que recordó, no hizo mayor esfuerzo para quedarse, y lo consiguió, por lo que siempre ha considerado que un cuando un personaje es para ti, es para ti.

El doblaje, ha sido otra de sus grandes facetas, entre otros personajes, ha dado voz al oso Ted, la víbora Jake y Klaus. Hacer doblaje, dijo el actor, es muy complicado. Su voz sin duda, ha sido su gran aliada en este trabajo.

Confesó que nunca le ha llamado la atención hacer telenovelas.

Sobre el homenaje que recibió en el GIFF, comentó: “Agradezco los homenajes, espero no sea por viejo, todavía hay mucho que hacer”.