Desde Mariah Carey hasta Luis Miguel: Aquí te dejamos las mejores canciones para celebrar la Navidad

Sin duda alguna, la Navidad es una festividad esperada por todos. No solo por el descanso del trabajo o escuela, y la comida, también porque nos da la oportunidad de acercarnos más a nuestros familiares y/o amigos.

No hay nada mejor que acompañar esta celebración con canciones acordes a esta época. A lo largo de los años, tanto artistas nacionales como internacionales han creado temas para festejar la Navidad.

Si lo que buscas es despertar el espíritu de celebración, aquí te dejamos algunos temas musicales que no pueden faltar en tu playlist para disfrutar las fiestas, acompañado de tus seres queridos.

All I want for Christmas is You-Mariah Carey

Nada anuncia que ya llegó la Navidad con la canción ‘All I want for Christmas is You’ de Mariah Carey. El famoso intro de ‘it´s time’ hace que todos recuerden que es momento de dejar las preocupaciones y relajarse en esta festividad.

A pesar de que ya han pasado 30 décadas desde su lanzamiento, sigue siendo un clásico navideño y, por supuesto, cada año le deja importantes ganancias a la celebridad. Según estimaciones de Billboard, la artista gana entre 2 y 3 millones de dólares con las descargas y reproducciones en streaming de su canción.

Santa Claus llegó a la ciudad-Luis Miguel

Aunque en los últimos años ha sido objeto de memes, el tema de Luis Miguel, ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ es considerado un clásico navideño. No solo se puede escuchar en las fiestas, también es muy utilizada en los centros comerciales.

Si bien para muchos es una canción para niños, la gran mayoría le tiene un cariño especial al tema, pues despierta la nostalgia entre los adultos y les hace recordar cómo esperaban a que ‘Santa Claus’ les dejara regalos en sus casas.

Mi burrito sabanero

Este villancico ha sido interpretado a lo largo de los años por diversos artistas y utilizado en ceremonias religiosas para festejar la Navidad. Hasta donde se sabe, el tema fue compuesta en 1975, por el maestro Hugo Blanco.

Pese a que el sencillo ha sido usado por muchos cantantes, la versión más popular es la realizada por el venezolano Ricardo Cuenci, cuando apenas tenía ocho años.

Feliz Navidad-José Feliciano

El cantante puertorriqueño José Feliciano compuso ‘feliz Navidad’ durante los años 70. Si bien ya pasaron años desde su lanzamiento, sigue siendo un gran referente para esta festividad.

A lo largo de los años, ha sido interpretada por diversos artistas, incluyendo a grandes celebridades como Céline Dion y Raphael.

Navidad sin ti-Los bukis

En 1986, la exagrupación de Marco Antonio Solís, ‘Los bukis’, lanzó ‘Navidad sin ti’. Si te sientes nostálgico o tienes el corazón roto, este tema es para ti. Tal y como se puede inferir por el título, esta canción habla de lo mucho que se extraña a las personas que están lejos.

