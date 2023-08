Manelyk González regresa a Los 50 a un día de ser eliminada: ¡De mí no se libran tan fácil!

Ahora son 23 los participantes que siguen en la competencia de Los 50



Esta semana estallaron las redes sociales, debido a la eliminación de Manelyk González y Dania Méndez del reality de Telemundo, “Los 50”.

Pero en el reality, se ha demostrado que con “el León” nada es seguro y a suerte y ánimo del anfitrión, las reglas del juego pueden cambiar, por lo que a un día de haber sido eliminada, Manelyk González volvió a la hacienda y no lo hizo de cualquier manera, pues su regreso lo hizo bajando de un helicóptero demostrando porque es la reina de los realitys.

González recibió el apoyo de Isa Castro, Rafael Nieves y Esteban Castillo, quienes fueron elegidos al azar para decidir cuál participante eliminado volvía al programa.

La Miss Paz Mundial no está soportando el regreso de su patrona @manelyk_oficial https://t.co/plyd9YklgS — M. (@melissamayorgaa) August 23, 2023

Ahora son 23 los participantes que siguen en la competencia, entre ellos: Rey Grupero, Luis “Potro” Caballero, Brandon Castañeda, Fernando Lozada, Lambda García, entre otros.

En redes reaccionan por el regreso de Mane

Así como los internautas se indignaron por las expulsiones Mane y Dania, ahora aplauden que regresará pues aseguran que solo por ellas veían el reality.

Estos fueron los participantes que votaron para que Mane se quedara / Instagram: @telemundorealities

Algunos de los comentarios que se leían eran: “La Miss Paz Mundial no está soportando el regreso de su patrona”, Puedo seguir viendo Los 50 con tranquilidad”, “@manelyk_oficial la reina como tú ninguna bebé.. te adoro”, “Yo no lo vi porque salió Mane y Dania, y me voy enterando qué regresó... wow estoy en shock, voy contigo @manelyk_oficial hasta la final!!!”, “Espero @manelyk_oficial, “regrese con sed de vengarse de las que las traicionaron”.