Shanik reacciona a la salvación de Briggitte y le reclama a Ricardo Peralta por no salvarla

Este viernes, Ricardo Peralta sorprendió a todos en el ‘cuarto Mar’ al salvar a Briggitte Bozzo. La estrategia de ‘el Sindicato’ de otorgarle la salvación para eliminar a un pez grande dejó a muchos boquiabiertos.

Sin embargo, la más sorprendida fue Shanik, quien estaba convencida que, por ser amiga de Adrián Marcelo y llevarse bien con el ‘cuarto Tierra’, sería ella la elegida para ser salvada, pues este team le había prometido cuidarla en la próxima nominación.

Sin embargo, ‘el Sindicato’, liderado por Adrián Marcelo y potenciado por Potro, ideó esta estrategia, apodada “La jugada maestra”. El objetivo era hacerle creer a Briggitte que no estaban en su contra y, al mismo tiempo, eliminar a Arath, Karime, Gala, o Shanik, considerados los más fuertes dentro de ‘La casa de los famosos México’.

Hagan esto VIRAL. El cuarto tierra esta diciendo que van a salvar a a Briggite pero que tienen que decírselo a ricardo de manera discreta! HAGANLO VIRAL #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamosoMexico pic.twitter.com/z8BQwWO7aI — Chica Indiscreta (@chicxindiscret) August 2, 2024

Shanik pregunta a Ricardo Peralta por qué salvó a Briggitte

Como era de esperarse, Shanik no tomó nada bien esta salvación. Durante la fiesta de las muñecas, celebrada tras la gala, la periodista confrontó a Ricardo Peralta, cuestionándole su decisión, ya que le habían prometido protegerla.

Ricardo Peralta explicó a Shanik que había salvado a Briggitte porque sentía que todo el cuarto Tierra había sido muy cruel con ella. Aseguró que su cuarto no había estado de acuerdo con su decisión. Cabe mencionar que esto no es verdad, su cuarto fue quien tomó la decisión.

Ricardo: “Ella se merecía por lo menos una semana, una recompensa porque han sido muy groseros con ella y lo sabes”.

Shanik respondió: “¿Y conmigo, Agua no?”

Ricardo: “No, pero Tierra han sido malos con Briggitte. Dije ya, ella merece un break y Tierra contigo ha sido súper bueno. Nunca te votamos. Briggitte merece un descanso.”

Shanik: “¿Pero no era la que llevaba y traía? ¿O tú eras el que llevabas y traías?”

Ricardo: “Yo nunca. Yo me eché Tierra encima con esta decisión por salvar a alguien que Tierra le tira.”

Shanik: “Es que tanto me decían que me iban a proteger.”

Agustín: “Te protegimos sin votarte.”

Shanik no quedó convencida y se mostró muy sentida con Ricardo y el cuarto Tierra por no haberla salvado.

Ricardo Peralta agradece no haber salvado a Shanik

Más tarde, Ricardo Peralta confesó a Adrián Marcelo, Potro, Gomita, y Agustín que estaba contento de no haber salvado a Shanik. “Hoy definitivamente dije qué bueno que no salvé a Shanik porque no puede ser voluble. Bueno, todas Gala ni me habla”, comentó. Adrián Marcelo y Potro también se quejaron de la actitud de Shanik.

Adrián Marcelo arremetió: “Ya no la soporto (…) le dije a ver, has leído 200 libros más que todos aquí y no te alcanza para entender porque Ricardo salvó a Briggitte y no. O lo finge muy bien”. Potro añadió: “Me cae muy bien, pero ya me cansó su juego, wey. Desde la semana uno es lo mismo y le siguen comprando su jueguito”.

La tensión en ‘La casa de los famosos México’ continúa aumentando con cada jugada estratégica. Este domingo Shanik, Gala, Karime o Arath podrían abandonar el reality, ¿quién se ira?

