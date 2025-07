“Sin cadenas: Herencia africana en la música coral” en Bellas Artes este domingo 13 de julio

¿Listos para un concierto que no solo se escucha, sino que se siente?

Este domingo 13 de julio a las 12:15 horas, el Palacio de Bellas Artes se llenará de historia y música con “Sin cadenas. Herencia africana en la música coral”, un homenaje que conecta con las raíces más profundas de la humanidad.

Dirigido por Rodrigo Cadet e interpretado por el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, este concierto es un recorrido sonoro que va desde los spirituals afroamericanos —cantos nacidos entre campos de algodón y cargados de mensajes de libertad— hasta los ritmos afrolatinos que han hecho vibrar a generaciones en toda América.

En esta mezcla de gospel, danzas coloniales, cantos tradicionales y composiciones contemporáneas, vibra una historia que no se olvida: la de millones de personas africanas que, aunque arrancadas de su tierra, encontraron en la música un refugio, una esperanza y una forma de resistir.

Rodrigo Cadet, Coro de Madrigalistas de Bellas Artes

¿Qué piezas habrá en el concierto “Sin cadenas. Herencia africana en la música coral”?

Escucharás piezas como Deep River, A Change Is Gonna Come, City Called Heaven o la estremecedora Strange Fruit, que siguen recordándonos que la lucha por la justicia y la dignidad continúa. También habrá sabor latino con obras como Mambo que rico é, Danzón del querer y Asa Branca, que muestran cómo la influencia africana sigue viva y vibrante.

Este concierto no solo es música: es memoria, historia y orgullo. Es el eco de quienes usaron su voz para sanar, resistir y seguir soñando.

El programa de esta gala coral incluirá obras de compositores como Juan Gutiérrez de Padilla, Esteban Salas, Carlos Araujo, William L. Dawson, Florence Price y Samuel Coleridge-Taylor, entre otros, quienes han explorado la riqueza de la tradición africana en la música coral desde distintas épocas y estilos. Esta selección busca no solo emocionar al público, sino también visibilizar el legado cultural africano en el repertorio académico y popular, reafirmando su influencia en la identidad musical de América Latina y el mundo

Si nunca has asistido a un concierto coral, esta es la oportunidad perfecta para vivir una experiencia conmovedora, rica en historia, ritmos y voces que cantan con libertad. No te lo puedes perder. Porque en este concierto no hay cadenas, pero sí mucha alma.

El concierto “Sin cadenas. Herencia africana en la música coral” forma parte de la Primera Gala del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Esta gala se llevará a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y está dirigida a mayores de 8 años.

¿Cuándo? Domingo 13 de julio, a las 12:15 horas

¿Dónde? Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Más información en: https://palacio.inba.gob.mx/cartelera/informacion/429/Madrigalistas_de_Bellas_Artes