Auditorio Alfredo del Mazo: un escenario para más de 2 mil asistentes; ¿dónde está y cómo es por dentro?

El Auditorio Alfredo del Mazo se ha consolidado como uno de los recintos culturales y de espectáculos más importantes de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, gracias a su capacidad para recibir a más de 2 mil personas y albergar desde conferencias hasta conciertos y presentaciones artísticas.

Auditorio Alfredo del Mazo / SIC México

¿Cómo es por dentro el Auditorio Alfredo del Mazo?

Uno de los principales atractivos del recinto es su capacidad de 2 mil 133 espectadores, distribuidos entre planta baja y primer piso, lo que permite una buena visibilidad para los asistentes en distintos tipos de eventos.

El inmueble cuenta con:

Un escenario tipo isabelino.



Un foro de aproximadamente 120 metros cuadrados.



Área de camerinos para artistas e invitados.



Sanitarios para el público en general.



Espacios adaptados para conferencias, conciertos y presentaciones artísticas.



Gracias a estas características, el lugar puede recibir producciones de mediana y gran escala, así como actividades culturales organizadas por instituciones públicas y privadas.

Auditorio Alfredo del Mazo / SIC México

Auditorio Alfredo del Mazo: Un recinto con más de 40 años de historia

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, el Actualmente, el recinto es administrado por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl a través de su área cultural y continúa siendo sede de espectáculos, actividades artísticas y eventos masivos que fortalecen la oferta cultural del municipio.¿Dónde está el Auditorio Alfredo del Mazo?Este recinto se ubica en la calle Villa de Guerrero 231, entre las avenidas Pantitlán y Coatepec, en la colonia Las Fuentes en Nezahualcóyotl, Estado de México.Por su ubicación estratégica dentro del municipio, el auditorio es un punto de encuentro para eventos culturales, académicos y de entretenimiento que reúnen a miles de asistentes durante todo el año.

Próximos eventos en el Auditorio Alfredo del Mazo

A lo largo de los últimos años, el Auditorio Alfredo del Mazo ha recibido conciertos de artistas de distintos géneros musicales. Entre las presentaciones recientes destacan Charles Ans y Enjambre, mientras que en su cartelera próxima aparecen espectáculos como Noche de Extra Sustos y El Haragán y Cía, lo que demuestra la versatilidad de este recinto con capacidad para 2 mil 133 personas.

Entre los próximos eventos que se celebraran en el recinto, destacan:

La obra o espectáculo de teatro Noche de Extra Sustos está programada para el 29 de octubre de 2026.



El Haragán y Cía tiene una presentación anunciada para el 27 de noviembre de 2026.

Evento en el Auditorio Alfredo del Mazo / Internet

¿Cómo hacer un evento en el Auditorio Alfredo del Mazo?

Las personas, empresas o instituciones interesadas en utilizar el Auditorio Alfredo del Mazo deben presentar una solicitud por escrito ante la Dirección de Cultura de Nezahualcóyotl. El documento debe incluir el nombre del auditorio solicitado, el tipo de evento que se pretende realizar, la fecha programada, el número aproximado de asistentes y los horarios de ingreso y salida. La aprobación de la solicitud está sujeta a la disponibilidad del recinto.

Para obtener más información sobre el proceso de préstamo o renta del espacio, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 55 5716 9070 y 55 5981 5283, o escribir al correo nezacultura@gmail.com, datos proporcionados por el Sistema de Información Cultural.