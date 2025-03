Muere querido actor de telenovelas a los 84 años tras haber estado hospitalizado por problemas de salud

El mundo de entretenimiento se viste de luto nuevamente por la muerte de Antonio Gasalla, afamado actor y humorista argentino, a los 84 años, tras ser hospitalizado por una complicación grave de salud.

La noticia fue confirmada por el periodista Javier Ceriani, y ratificada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. A través de sus redes sociales, el también presentador se dijo muy triste por esta pérdida, pues la celebridad fue una gran inspiración para él.

“Con mucha tristeza despido al querido Antonio Gasalla, quien fallece a sus 84 años. Un gran mentor y maestro con quien inicié mis primeros pasos. Por siempre quedará en mi corazón tu recuerdo. ¡Que en paz descanses!”, expresó.

Te podría interesar: Gene Hackman: Filtran audio de su esposa que le da un giro al caso de sus misteriosas muertes

¿De qué murió Antonio Gasalla?

Si bien la familia del actor no ha dado detalles sobre su fallecimiento, se sabe que Antonio Gasalla había lidiado con ciertos problemas de salud. El pasado 4 de marzo, el famoso fue hospitalizado de emergencia en el Sanatorio Otamendi. En ese entonces, su hermano Carlos explicó que había presentado un “problema respiratorio”, pero ya estaba siendo tratado.

Hermano de Antonio Gasalla “Tiene un problema respiratorio, pero ya se está recuperando, le dieron antibióticos y está en terapia. Ni bien mejore pasará al lugar donde está habitualmente”

Poco después, a través de X (antes Twitter), contó que el histrión había sido diagnosticado con neumonía. No obstante, reiteró que estaba mejorando y agradeció los mensajes de apoyo.

“Les informo que nuestro amado Antonio Gasalla, está internado recuperándose de una neumonía, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos”, resaltó.

Esta no habría sido la primera vez que enfrentaba problemas de salud. Hace menos de un mes, Antonio fue hospitalizado por un cuadro similar. Por otra parte, en junio del año pasado, padeció una fuerte gripa que se vio complicada por una afección gastrointestinal y que se convirtió en neumonía.

Muere Antonio Gasalla / Pixabay/redes sociales

¿Cómo fueron los últimos días de Antonio Gasalla?

Si bien el hermano del actor aseguró que se estaba recuperando, Marcelo Polino, uno de sus amigos más cercanos, contó que lo veía muy decaído. Incluso, resaltó que, aparentemente, tenía dificultad para recordar las cosas.

“Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, relató.

Agregando que sus problemas neurológicos estaban empeorando: “Su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además de eso tiene problemas motores, ya dificultad para caminar”.

En las próximas horas, se le realizará un homenaje en el Teatro Maipo, en Argentina, donde se recordará su gran legado en el entretenimiento del país y el mundo.

Muere Antonio Gasalla / Pixabay/redes sociales

No te pierdas: Ella es la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que murió trágicamente, luego de aventarse de un sexto piso

¿Quién era Antonio Gasalla?

Antonio Alberto Gasalla, más conocido solo como Antonio Gasalla, nació el 9 de marzo de 1941, en Buenos Aires. Además de ser un reconocido actor, se desempeñó como humorista, director y profesor de teatro.

Algunos de sus proyectos más destacados fueron:



‘La Argentina de Tato’

‘Los Roldán’

‘Piso 8’

‘Lo que el tiempo nos dejó’

‘Vecinos en guerra’

‘Dos hermanos’

En 2020, anunció su retiro debido a que había sido diagnosticado con un cuadro de demencia senil progresiva.

Mira: Muere Joel Jáuregui, creador del ‘FutRock’, a los 57 años; luchaba contra una grave enfermedad