¿Karma? Camila Parker y las infidelidades que soportó del rey Carlos III: una actriz estaría en la lista

Sin duda alguna, la relación entre Camila Parker y el ahora rey Carlos III ha sido uno de los escándalos más sonados en la realeza británica. El romance de los monarcas comenzó cuando él todavía estaba casado con la hoy fallecida princesa Diana, también conocida como Lady Di.

Si bien la reina Camila y el rey Carlos oficializaron su noviazgo hasta 1999, se rumora que se veían desde los años 70. Incluso, el monarca se casó con Lady Di estando profundamente enamorado de su actual consorte.

Aunque ya han pasado varias décadas desde el sensible deceso de la primera esposa del rey Carlos, mucha gente no termina de aceptar a la reina Camila, quien incluso ha llegado a usar ropas parecidas a la occisa, aparentemente, para conseguir el cariño del público.

El rey Carlos III y la reina consorte Camila oficialmente son los monarcas de Inglaterra / Instagram: @theroyalfamily

Camila Parker soportó muchas infidelidades, ¿por amor?

De acuerdo con diversos medios internacionales, el hijo de la fallecida reina Isabel II ha engañado a su actual esposa con, al menos, 20 mujeres distintas.

Aparentemente, el monarca británico tiene cierta predilección por las jóvenes actrices. Una de ellas fue Jennifer Tilly, quien en su momento reveló haber sido uno de sus intereses amorosos.

Así fue el encuentro entre Jennifer Tilly y el rey Carlos III

Hace algunos meses, la protagonista de ‘Chucky 2’ mencionó que, hace 20 años, tuvo un encuentro con el ahora rey Carlos III. Según la actriz, hubo mucha química entre ambos y él se mostró “realmente interesado” en ella.

En su conversación, él admitió no conocer sus películas, pues estaba muy ocupado y solo veía filmes de avión. Sin embargo, le dejó ver que sentía cierta atracción por ella.

“Lo hice reír, porque, le dije, en primer lugar, yo le gustaba mucho; yo era como Barbra Streisand para él. Sabes cuando le gustas a alguien. Y me dijo: ‘Lo siento, no he visto ninguna de tus películas porque estoy muy ocupado. Solo veo películas en el avión’. Y yo le dije: ‘Cuando las ves en el avión, te cortan las mejores partes’”, relató.

Al platicar su anécdota, Jennifer bromeó un poco y señaló que ella podría ser “la próxima Camila”, sugiriendo que podría “quitarle el marido” a la ahora reina de Inglaterra.

Jennifer Tilly / Redes sociales

¿Por qué Camila Parker soportó las infidelidades del rey Carlos III?

A diferencia de Lady Di que, al saber de la infidelidad del monarca, decidió divorciarse del monarca tras un complicado escándalo, Camila Parker decidió quedarse con él y “aguantar”. Pese a lo que se pudiera pensar, los medios internacionales reportaron que Camila soportó toda esta situación para conseguir la corona.

Recordemos que Carlos III se convirtió en rey en 2022, después del deceso de la reina Isabel II. Al ser la esposa del monarca, Parker pasó a ser reina automáticamente.

Camila Parker y el rey Carlos III se casaron en 2005, tras varios años de relación y se han mostrado ante el público como una pareja muy feliz y enamorada, a pesar de las críticas que llegaron a recibir en su momento.

