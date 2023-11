¡Corren a Melissa Barrera de Scream 7 presuntamente por sus comentarios en redes acerca del Medio Oriente!

Melissa Barrera era la protagonista de la saga de películas de terror Scream, junto a Jenna Ortega desde que esta saga regresó para su quinta y sexta entregas.

Ambas actrices lograron un gran éxito en cines y el proyecto fue renovado para una séptima parte en la que también participarán Courteney Cox y Neve Campbell, actrices que han estado en la saga desde la primera película en 1996.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que la actriz mexicana y exparticipante de La academia fue despedida de la película presuntamente por realizar comentarios acerca de la situación que existe en Medio Oriente. Esto mismo sucedió con Susan Sarandon, estrella cinco veces nominada al Oscar, quien hizo comentarios, por su parte sobre este tema y salió de la que había sido su agencia, United Talent Agency.

Según el medio estadounidense ‘The Hollywood reporter’, Melissa quedó fuera por comentarios que publicó en Instagram que se consideraron propalestinos. Así lo publicó la actriz en colaboración con otros artistas:

“Nos reunimos como artistas y defensores, pero lo más importante es como seres humanos que presencian la devastadora pérdida de vidas y los horrores que se desarrollan en Palestina e Israel. Por favor, únete a nosotros para exigir que el Congreso, y otros líderes mundiales pidan una inmediata desescalada y un cese al fuego en Gaza e Israel antes de que se pierda otra vida. Debemos poner fin al bombardeo de Gaza, garantizar la liberación segura de todos los rehenes y exigir un acceso adecuado de la ayuda humanitaria para llegar a las personas que la necesitan desesperadamente. Llama a tus Representantes (en el Congreso)”.

Igualmente dejó un texto argumentando lo siguiente:

Melissa Barrera

“Amo a mis amigos judíos. Estoy con ustedes en estos tiempos terribles. Empatizo con su miedo y dolor. Nadie merece ser perseguido o atacado. Sé que muchas personas judías no están de acuerdo con lo que el gobierno de Israel está haciendo, que básicamente es lo mismo.Niños judíos están muriendo. Gente judía inocente está muriendo. Niños palestinos están muriendo y lo han estado haciendo por décadas. Palestinos inocentes mueren y han muerto por décadas. No siempre por bombas, sino porque viven en una prisión y sus recursos vitales han sido limitados.¿Por qué una organización terrorista hace eso pero un gobierno sólo está actuando en defensa propia? ¿Por qué personas de tez morena son terroristas pero gobiernos blancos que actúan de la misma manera no lo son?“