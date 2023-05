¿Crisis? Georgina Rodríguez rompe el silencio y aclara rumores sobre su relación con Cristiano Ronaldo

Son pocas las veces en las que Georgina se ha tomado la molestia para responder al hate, pero cuando se trata de su familia, saca las garras.

Hace unos días la prensa de Portugal publicó que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían atravesando por una crisis en su relación sentimental debido a que el futbolista del Al-Nassr estaría harto de la actitud que ha tomado la madre de dos de sus hijos, además de que ya no estaría conforme con los excesivos gastos de la española.

Por lo que Georgina tomó acción y través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una imagen con un breve texto que rápidamente fue relacionado con los chismes que involucran a la famosa pareja.

La modelo a posteó una fotografía en donde se lee el texto: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Georgina Rodríguez aclara si su relación con Cristiano terminó o no. / Instagram: @georginagio / @cristiano

Cabe destacar que dicha frase pertenece a la canción “Si yo muero” de Romeo Santos, misma que la modelo de 29 años de edad colocó en su publicación.

Una testigo destapa discusión de la famosa pareja durante un viaje

Y aunque con dicha accion, la pareja parecía haberla librado, de acuerdo con reportes, los tortolitos no la pasan bien y ahora una testigo reveló una discusión entre ellos durante un viaje en avión.

La contundente respuesta de Georgina a los rumores en redes, callo bocas.

El periodista Abel Planelles reveló que le llego un mensaje donde confirmaban la crisis entre Gerogina y Cristiano.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que, hace un mes atrás, tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, comentó el periodista.

Pese a las recientes publicaciones de la modelo, un testigo asegura que su crisis es real. / Instagram: @georginagio / @cristiano

A pesar de que la pareja no ha hablado con respecto a estos rumores, todo parece que no la pasan muy bien.