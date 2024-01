Demandan a Sofía Vergara por su personaje de Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix

Dentro de unos días, Netflix agregará a su catálogo Griselda, la miniserie que narrará la historia de Griselda Blanco, una mujer colombiana que se convirtió en una de las criminales más buscadas de Estados Unidos.

La actriz que dará vida a este personaje es Sofía Vergara, quien está pasando por un trago amargo debido a la demanda que la familia de la fallecida delincuente, quien también fue conocida como “La viuda negra”, interpuso en su contra.

De acuerdo con el sitio TMZ, los hijos de Griselda comenzaron un proceso legal en contra de la celebridad y el servicio de streaming por “uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia”.

Según uno de los hijos de Blanco, la empresa tampoco les ofreció una compensación económica por la historia que se estrenará el próximo 25 de enero. Por lo que exigen que un juez detenga su lanzamiento.

Asimismo, detalló que había concedido varias entrevistas entre 2009 y 2022 para producir una serie sobre su madre y hasta le dijeron que buscarían a alguien de Hollywood para que comprara la historia.

Sin embargo, después le informaron que Netflix estaba interesado, pero no deseaban usar información que él había dado en dichas entrevistas.

Hasta el momento, Sofía Vergara, quien también es productora ejecutiva del proyecto, y Netflix no se han pronunciado ante esta situación. Sin embargo, todo parece indicar que el estreno de la miniserie Griselda continúa en pie.

¿Cuáles serían las consecuencias legales para Sofía Vergara?

De acuerdo con el abogado Guillermo Pous, es casi imposible que los herederos de Griselda Blanco detengan el estreno de la serie. Sin embargo, podrían obtener una compensación monetaria por parte de Netflix y Sofía Vergara.

Sofía Vergara tendría que pagar una compensación económica / Redes sociales

Sofía Vergara aclara polémica con conductor español

Durante la alfombra roja para presentar la miniserie, Sofía Vergara aprovechó para aclarar la polémica que enfrentó por su actitud con el conductor en su reciente invitación al programa español El hormiguero.

En aquella ocasión, Sofía discutió confrontó al presentador, quien se estaba burlando de su pronunciación en inglés.

Según la protagonista de Modern Family, tiene una gran amistad con Pablo Motos, conductor del show, y la supuesta tensión percibida entre ellos fue fingida para darle más “emoción” a la entrevista.

“La entrevista con Pablo fue además como amigos, a mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él y comienza a…’. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, expresó.

