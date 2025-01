¿Demi Moore “peluseó” a Kylie Jenner en los Globos de Oro? La actriz la habría ignorado descaradamente: VIDEO

Durante la noche del pasado 5 de enero, se llevó a cabo la 82° edición de los Globo de Oro, en Beverly Hills, California. Considerados como la antesala de los Premios Oscars, estos galardones reconocen a lo mejor de la industria televisiva y cinematográfica.

Demi Moore fue una de las celebridades que más dio de qué hablar en el evento. No solo por conseguir su primer Globo de Oro a Mejor actriz en la categoría de comedia, gracias a su interpretación en ‘La sustancia’, sino por el aparente desaire que le hizo a Kylie Jenner.

Desde hace algunas horas, se ha viralizado un clip que comprobaría el desplante que le hizo a la menor de la dinastía Kardashian, quien asistió a la premiación en compañía de su pareja, el actor Timothée Chalamet.

Timotheé Chamalet

Así fue como Demi Moore habría “ignorado” a Kylie Jenner

En dicho video, se puede ver a Moore acercándose a la mesa de Chalamet y Jenner para saludar. La actriz, de inmediato, se dirige a Elle Fanning, quien también se encontraba acompañando a la pareja, y le expresa lo feliz que se siente por haber ganado su primer Globo de Oro, tras 45 años de trayectoria artística.

Moore y Fanning se dan un emotivo abrazo, mientras que Jenner, en un aparente intento por unirse a la conversación, las interrumpe y felicita a Demi por su galardón. La famosa solo se limita a agradecerle y retoma su conversación con Elle.

Por si esto fuera poco, al momento de irse, Demi solo se despidió de Elle y Chalamet, pasando por alto la presencia de Jenner, quien tenía su celular en la mano, aparentemente, para pedirle una fotografía a la actriz.

Como era de esperarse, lo sucedido no pasó desapercibido en redes sociales. Si bien algunos afirmaron que Demi fue “sumamente grosera” con la modelo, otros aseguran que la actriz no tenía la “obligación” de convivir con ella.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Demi saluda a los que reconoce como actores”

“Creo que sí es una falta de respeto”

“No la ignoró, le dijo ‘gracias’”

“Sí le regresa el saludo, solo que Kylie actúa como si fueran súper amigos y no es así”

“Tan solo de ver el video, me sentí ignorado”

“Kylie solo está allí por su novio jajaj”

Kylie Jenner disfruta de los Globos de Oro, pese a “momento incómodo”

A pesar de lo sucedido con Demi Moore en los Globos de Oro, la también socialité disfrutó la premiación. A través de redes sociales, se han compartido fotos y videos de Kylie protagonizando momentos románticos con Timothée Chalamet.

Recordemos que la pareja ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por los rumores de embarazo. Según varios usuarios, los famosos están en espera de su primer hijo juntos. No obstante, esto no se ha confirmado.

Demi Moore y su discurso en los Globos de Oro

Tras ganar el premio a Mejor actriz por su trabajo en ‘La sustancia’, Demi Moore dio un emotivo discurso recordando que, en su momento, un productor aseguró que no tenía “talento”, siendo la “belleza” lo único que la hacía resaltar.

También recordó que, previo a recibir el guión de la cinta, creía que ya no podía “aportar más” en la industria del cine.

“Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado ‘The Substance’, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado’”, sostuvo.

Y concluyó diciendo: “Así que hoy celebro esto (el premio) como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, y del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco”.

