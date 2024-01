¿Ex de Sebastian Yatra de romance con actor de ‘La sociedad de la nieve’? Esto sabemos

En las últimas horas, todo el mundo está hablando de lo mismo: la posible relación de Aitana con Enzo Vogrincic, actor de 30 años que ha ganado mucha popularidad a raíz de su papel en La sociedad de la nieve.

Si algo es cierto, es que la catalana, siempre se ha caracterizado por no hablar de su vida privada. Insiste en que su trabajo es entretener a los espectadores con su talento, aunque a los fans no se les escapa ninguna. Recordemos que quiso mantener su relación con Sebastián Yatra en privado, ¡pero no tuvo éxito!

En un primer momento, aseguró que únicamente eran amigos, pero con el paso del tiempo demostró que habían iniciado una bonita historia de amor. Esta historia terminó de forma repentina y el foco fue a parar a Aitana. Ahora, a meses de su separación con el cantante, se rumora que podría estar saliendo con el actor uruguayo Enzo Vogrincic.

El viaje a París de Aitana y Enzo

Según una revista española, Aitana y Enzo fortalecieron su conexión a través de las redes sociales y decidieron viajar juntos a París para conocerse mejor. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja revelan que la romántica escapada no tuvo el resultado esperado, ya que la chispa del amor no se encendió durante su estancia en la ciudad del amor.

Según el medio, Aitana y Enzo no compartieron todo el fin de semana juntos. Durante la Semana de la moda de París, Enzo asistió solo al desfile de Loewe, ya que Aitana no fue invitada al evento. Más tarde, en la fiesta posterior, el actor uruguayo fue visto mostrando afecto hacia otra joven, lo que generó dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación con la cantante.

¿Cupido no flechó su amor?

Según declaraciones a una revista española, Aitana y Enzo no han experimentado la conexión romántica que esperaban durante su escapada a París. A pesar de compartir el viaje, no se encendió la chispa necesaria para confirmar un romance entre ellos.

Muchos aseguran que las etapas en las que se encuentran ambos, no son las mismas por lo que habría hecho la diferencia, pues Enzo Vogrincic, está experimentando un momento de popularidad gracias a su participación en “La sociedad de la nieve”, una producción de Netflix que ha recibido múltiples nominaciones a los premios Goya y a los Óscar.

Aitana, por su parte, ha estado soltera oficialmente desde noviembre, marcando uno de los periodos más extensos de soltería en los últimos ocho años. A lo largo de su carrera, la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con diversos personajes públicos, desde compañeros de Operación triunfo hasta reconocidos artistas internacionales. Su relación más reciente fue con Sebastián Yatra, pero anunciaron su ruptura en noviembre de 2023.

