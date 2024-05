Fallece querida actriz que actuó junto a Olivia Newton y John Travolta en Vaselina

La mañana de este martes 7 de mayo trascendió que Susan Buckner, actriz que interpretó a Patty Simcox junto a John Travolta y Olivia Newton-John en la película Vaselina de 1978, falleció a los 72 años el pasado 2 de mayo en Miami. Sin embargo, a penas dieron a conocer la lamentable noticia.

Te puede interesar: Lucerito Mijares habla de los comentarios sobre ella de Eduardo Videgaray, Sofia Rivera Torres y ‘el Estaca’

Fallece Susan Buckner a los 72 años

Según el medio estadounidense Deadline, la histrionisa perdió la vida en compañía de sus seres queridos. Además, la publicista de la familia, Melissa Betthier, dio a conocer, a través de un comunicado, que Susan falleció el pasado 2 de mayo.

En el texto se informó que la actriz partió de este plano de manera pacífica junto a sus seres queridos y aprovecharon para expresar su total tristeza ante este lamentable suceso.

No te pierdas: Lucero defiende a su hija de los comentarios de Eduardo Videgaray y su esposa: “mediocres”

“Susan murió pacíficamente el 2 de mayo, rodeada de sus seres queridos”. Melissa Betthier

Por su parte, la hija de Susan, Samantha Mansfield, también expreso su sentir ante este complejo momento.

Samantha Mansfield “Extrañaremos para siempre la luz que trajo a cada habitación… Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga”.

Mira: Met Gala 2024: Fotos de Katy Perry creadas con IA confundieron hasta a su mamá

¿Quién fue Susan Buckner?

Susan Buckner nació el 28 de enero de 1953 en Miami, Florida. Antes de iniciar su carrera como actriz, Susan fue coronada como Miss Washington en 1971 y en septiembre pasó a ser finalista de Miss América.

Fue hasta 1978 que Susan participó en el clásico musical de culto Vaselina, en la que dio vida al Simcox, una de las amigas animadoras de Sandy.

También formó parte de los programas The Dean Martin show, The Mac Davis show, Sonny and Cher y The Brady bunch variety hour.