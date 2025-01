Famoso rapero dispara por accidente en plena entrevista: "¿Están todos bien?”, el accidente se hace viral

El mundo del hip hop se estremeció con un incidente ocurrido durante una entrevista en el pódcast “One on one with Mike D”.

El rapero 2 Low, conocido por sus letras crudas y su estilo desenfadado, se encontraba en plena conversación con el anfitrión cuando, de repente, un estruendo ensordecedor interrumpió la tranquilidad del estudio.

Un disparo había resonado, y la mirada de todos se dirigió hacia el rapero, quien con evidente sorpresa se llevó la mano al bolsillo de su pantalón. El momento exacto fue captado por las cámaras, inmortalizando un instante que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Mira: Estrella de reality e influencer de 37 años muere de infarto fulminante ¡Había perdido más de 200 kilos!

2 Low y Mike D: Reacciones en el momento del accidente

Tras el estruendo, el rapero, visiblemente confundido, inspeccionó su ar... y preguntó con insistencia si todos estaban bien. “¿Todo el mundo está bien?”, repitió una y otra vez, mostrando su preocupación por el bienestar de los asistentes. En un momento de tensión, Mike D, el conductor del pódcast, intentó mantener la calma dirigiéndose a la audiencia y preguntando también si alguien había salido lastimado.

Cuando se le preguntó al rapero si él estaba bien, respondió: “Espero”, mientras revisaba su pierna. Afortunadamente, nadie sufrió heridas y el incidente no pasó de un gran susto.

Lee: Impacto en el espectáculo: Fallece estrella de ‘RuPaul’s drag race’, a los 32 años

2 Low y Mike D: El susto invadió el pódcast y necesitaron una pausa antes de continuar

Aunque no hubo ningún herido, el susto fue grande. Mike D explicó a la audiencia que necesitaron tomar un breve descanso para procesar lo sucedido una vez que sabían todos estaban fuera de peligro.

“Tuvimos un pop, un momento… Nunca había pasado algo así en One on one with Mike D, pero esta noche hemos hecho historia”, comentó con un toque de humor para aliviar la tensión. Luego de unos minutos de pausa, tanto el rapero como Mike D retomaron el segmento.

Lee: Burro de Shrek muere: Perry, el burro miniatura que inspiró al personaje, fallece a los 30 años

Redes sociales se dividen en opiniones

Usuarios de redes sociales reaccionaron con una mezcla de humor y asombro, generando memes y comentarios sobre el desafortunado momento. Mientras algunos criticaron al rapero por portar un arma durante una entrevista, otros aplaudieron su reacción preocupada por la seguridad de los demás.