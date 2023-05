Jamie Foxx regresa a trabajar después de fuertes complicaciones de salud

Jamie Foxx y su hija Corinne serán conductores de un reality show musical.

Durante las últimas semanas, el actor Jamie Foxx preocupó a sus seguidores y familiares por su delicado estado de salud, en especial porque tuvo que ser hospitalizado de emergencia; sin embargo, recientemente su hija Corinne reveló que se encuentra estable y recuperándose en casa.

Es por ello que tras salir del nosocomio, el actor y su hija Corinne anunciaron que trabajarán en un proyecto juntos, el cual consiste en ser presentadores del reality show de música llamado We Are Family, para la cadena de televisión Fox; situación que llenó de alegría a los fans del actor.

Jamie Foxx será conductor de un programa, junto a su hija / Instagram: @corinnefoxx

“Estamos encantados de desarrollar We Are Family con Jeff Apploff y nuestros amigos de Fox Entertainment después de tanto éxito con seis temporadas de Beat Shazam (donde también son parte de la barra de conductores)”, mencionó la familia para un medio internacional.

Cabe destacar que de acuerdo con los primeros informes, Jaime no solo es el presentador, sino también el productor ejecutivo del proyecto que se desconoce cuándo se estrenará. “Esperamos que este programa brinde tanta diversión a las audiencias en casa como lo hemos hecho al crearlo cuando se estrene el próximo año”.

Jamie Foxx será conductor y productor ejecutivo de un programa de consursos / Instagram: @corinnefoxx

Te puede interesar: La salud de Jamie Foxx se agrava; su familia se prepara para el peor escenario

We Are Family es un programa de concursos en el que algunos famosos cantarán alguna melodía con el fin de que algunas familias no famosas adivinen quién es la celebridad que canta, por lo que en el programa habrá todo tipo de famosos, desde actores, cineastas, atletas y por supuesto músicos.

“We Are Family presenta una audiencia de estudio compuesta en su totalidad por 100 concursantes que juegan a través de múltiples rondas de pistas y juegos para ganar hasta 100 mil dólares cada uno al adivinar correctamente con qué celebridad está relacionado el artista antes de que se revelen”, explicó Fox en un comunicado.

Jamie Foxx tuvo que ser hospitalizado de emergencia hace varias semanas / Instagram: @corinnefoxx

No te pierdas: Jamie Foxx reaparece en redes tras ser hospitalizado por complicaciones médicas: “me siento bendecido”