Jonas Brothers anuncia colaboración con grupo surcoreano de K-Pop y las redes enloquecen

La canción se titula “Do it like that” y se lanzará el 7 de julio por todas las plataformas digitales.



Los y las kpopers al igual que las jonatics están que no se la creen con tremenda noticia. Lo que parecían rumores hoy ya esta confirmado. TXT y la banda Jonas Brothers ¡celebran colaboración!

Por medio de sus redes sociales, los Jonas Brothers anunciaron con una foto al lado de los integrantes del grupo de K-pop, Tomorrow by Together o también conocidos como TxT, que dentro de poco podremos escuchar la canción que grabaron juntos.

Do it like that es el título de la colaboración de los hermanos, al lado de Yeonjun, Huening Kai, Taehyun, Beomgyu y Soobin, integrantes de TxT.

Por su parte, la empresa que representa a TxT, compartió en redes sociales el poster de la canción del grupo de K-pop con los Jonas Brothers.

De acuerdo con la imagen, se tienen planeados algunos lanzamientos antes de que se estrene la canción, la cual tendrá un video musical. El 28 de junio, a las 9: 00 AM (hora México) se compartirá una foto oficial en la que probablemente veremos a las dos agrupaciones posar frente a la cámara.

Así lo anuncio la banda. / Instagram: @txt_bighit

El adelanto del video musical de Do it like that será el 5 de julio, a las 9 de la mañana (hora México) , mientras que el estreno de la canción y el videoclip se espera el 7 de julio, a las 10:00 de la noche (hora México) .

Expertos aseguran que esta colaboración puede convertirse en el éxito del verano. Esto, debido al enorme talento y producción con la que suelen trabajar ambas bandas, así que de momento, toca esperar pacientemente para este lanzamiento.