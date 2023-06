La ex de Johnny Depp, Amber Heard, ya cambió de nombre y vive en España, luego del escándalo

La actriz de Aquaman puso mar y tierra de por medio y se alejó de los reflectores de Hollywood; vecinos aseguran que ya habla bien español y lleva por nombre Martha Jane.

Amber Heard y Johnny Depp protagonizaron uno de los juicios más mediáticos, en el que se lanzaron acusaciones mutuas y ventilaron secretos de su vida íntima. Luego de varias semanas de audiencias que fueron televisadas y transmitidas por YouTube, el protagonista de Joven Manos de Tijera le ganó el juicio por difamación a su ex.

Con su imagen visiblemente deteriorada, la actriz decidió alejarse poco a poco de los reflectores, no obstante, recién se confirmó que sí formará parte de la secuela de Aquaman, pese a los rumores de que serían eliminadas las escenas donde aparecía.

Por su parte, a finales de 2022, paparazzis y medios de comunicación españoles lograron ubicar a Amber Heard en Mallorca. En esa región de España, la actriz rentaba una casa en la que vivía con su hija y una amiga.

Amber Heard sí aparecerá en Aquaman 2 / Instagram: @johnnydepp / Twitter: @FilmUpdates / @tracklist / @reelmomentsAI

Amber Heard cambia de nombre y se aleja de Hollywood

Debido al escándalo que la ha acompañado durante varios años, luego de su separación de Johnny Depp y el posterior juicio, Amber Heard se cambió el nombre y de residencia. Aunque, en un principio se pensó que se quedaría a vivir en Mallorca, la actriz ya se mudó de manera permanente a una casa en las afueras de Madrid, España.

Según el medio Daily Mail, la actriz ahora es conocida por sus vecinos como Martha Jane Cannary, sobrenombre que ella misma se puso en honor a una exploradora conocida como Calamity Jane.

Amber Heard se muda a España y se cambia de nombre / Instagram: @amberheard

Asimismo, sus vecinos aseguran que la ex de Johnny Depp habla bien el idioma español y ya se ha integrado perfectamente al estilo de vida de la región. Incluso, según el medio británico, notan que no tiene prisa por regresar a los reflectores de Hollywood:

“No creo que tenga prisa por volver al trabajo ni a Hollywood, pero es posible que lo haga cuando llegue el momento adecuado, o el proyecto adecuado.”

Amber Heard filmó la película In The Fire el año pasado / Instagram: @amberheard

Luego de haber perdido el juicio por difamación, Amber Heard se vio obligada a pagarle a su exmarido una indemnización, por lo que, tuvo que vender su casa de Los Ángeles.

Y, aunque por el momento, está desempleada, pues no tiene proyectos cinematográficos a la vista, la actriz sí aparecerá en Aquaman 2 y en noviembre del año pasado estuvo filmando su película In The Fire, en locaciones de Centroamérica.