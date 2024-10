Liam Payne: Entre el éxito, la fama y las polémicas que marcaron su carrera

Liam Payne, conocido por su paso por One Direction, donde alcanzó la fama internacional, es recordado como una de las voces principales de la banda.

El cantante protagonizó numerosas polémicas a lo largo de su carrera. Su reciente muerte en Buenos Aires, al caer del tercer piso de un hotel, ha llevado a reflexionar sobre los retos personales que enfrentó.

El mismo Liam había confesado sus luchas contra la depresión, la ansiedad, la agorafobia y sus problemas con las adicciones, dejando claro que su vida no siempre fue tan brillante como la imagen que proyectaba.

Estas fueron las polémicas en la vida de Liam Payne

1. Liam Payne fue críticado por hablar de Zayn Malik (2022)

Una de las controversias más notables en la que se vio envuelto Liam ocurrió en un pódcast de Logan Paul en 2022, donde se desató una serie de comentarios negativos sobre Zayn Malik, su antiguo compañero de One Direction. Liam se refirió a su relación con Zayn de la siguiente manera:

“Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn, y hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado.

A veces lo miro y pienso ‘ese tipo es un idiota’, pero una vez que entiendes por lo que ha pasado... incluso si quería estar allí. No estoy de acuerdo con sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. Lo que puedo decir es que entiendo, y solo esperas que en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a ofrecer”.

2. Rivalidad con Justin Bieber

La rivalidad de Liam con Justin Bieber también capturó la atención del público. En 2015, cuando One Direction y Bieber estaban en la cúspide del éxito, Liam hizo un comentario en Twitter que dejó entrever la competencia entre ambos artistas. Una usuaria había declarado que Bieber era mejor que los integrantes de la banda británica, y Liam respondió:

“¿Cuántas veces me han arrestado?”.

A lo largo de los años, él enfatizó su imagen como alguien responsable y sin problemas con la ley, en contraste con la reputación de Bieber.

3. Su relación con Maya Henry: Un libro, relación tormentosa y supuesto acoso

El final de su relación con Maya Henry en 2022 también generó controversia. Su ruptura se produjo tras la difusión de una foto de Liam con otra mujer, lo que despertó rumores de infidelidad. En su novela ‘Looking forward’ (2024) Maya reveló haber tenido una relación tóxica con Liam, mencionando un aborto y describiendo su experiencia como dolorosa. Para defenderse de las acusaciones de estar utilizando su fama, Maya publicó un video en TikTok, en el que alegó que Liam había estado acosándola a través de llamadas y mensajes, llegando a contactar a sus amigos y familiares.

4- Acusaciones de acoso por parte de fans

Poco después de su ruptura con Maya Henry se hicieron públicas denuncias de fans que afirmaban haber sido acosadas por Liam. Una joven llamada Ashley relató que él le pedía fotos y vídeos íntimos, aprovechándose de su admiración por él y la banda. La manipulación en sus interacciones quedó expuesta, con varias mujeres en redes sociales compartiendo experiencias similares sobre el comportamiento del cantante. Sin embargo estas acusaciones no trascendieron ni llegaron a la corte, solo se quedaron en redes sociales.

Liam Payne: libro Maya Henry / Amazon

5. Críticas a su apariencia (2023)

Recientemente, Liam fue objeto de críticas por su apariencia física después de asistir a la premiere del documental ‘All of those voices’. Muchos especularon que se había sometido a procedimientos estéticos, lo que generó un torrente de comentarios en redes sociales. Algunos afirmaron que se había hecho una bichectomía y que su rostro lucía más afinado, provocando debates sobre la presión que enfrentan las celebridades en cuanto a su imagen.

6. Su lucha contra las adicciones y problemas de salud mental

En 2019, Liam Payne abrió su corazón en una entrevista con la versión australiana de Men’s health, donde reveló que la presión constante de su carga laboral y la falta de privacidad en su vida cotidiana lo llevaban al borde de la desesperación. La intensidad de su carrera como músico y la atención pública que lo rodeaba comenzaron a afectar su salud mental de manera significativa.

Para lidiar con esta presión, Liam recurrió al alcohol como una forma de escape. Lo que empezó como una solución temporal se transformó en un hábito arraigado que, con el tiempo, lo llevó a experimentar con drogas. Esta escalada en su consumo de sustancias fue un reflejo de la lucha interna que enfrentaba y de la dificultad para gestionar su salud mental en medio de la fama.

En julio de 2023, reveló que tras un episodio tormentoso que incluyó una pelea pública con sus excompañeros de One Direction, Liam tomó la difícil decisión de ingresar a rehabilitación en secreto. Pasó 100 días en tratamiento, buscando recuperarse y sanar tanto física como emocionalmente.

A lo largo de su vida, Liam Payne fue un artista que brilló intensamente en el escenario. Su trágica muerte ha llevado a muchos a reflexionar sobre los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida y que lo llevaron a una muerte poco esperada.