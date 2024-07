Matthew Perry: Una nueva investigación sobre su fallecimiento destaparía red de sustancias ilícitas

El actor Matthew Perry fue encontrado sin vida a los 54 años en octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, víctima de los efectos agudos del consumo de ketamina, según se dio a conocer después de una autopsia.

Ahora, una nueva investigación arroja la mafia que podría existir en Hollywood en cuanto a sustancias ilícitas. Según informes de fuentes policiales, se están preparando cargos relacionados con la muerte de Matthew, incluyendo el de homicidio involuntario.

Tracy Walder, ex agente especial de la CIA y del FBI, sugirió que Perry podría haber compartido recetas de sustancias controladas con amigos, lo que podría haber facilitado su acceso a dr0g4s y medicamentos controlados, según información de Page Six. “Pudo haber adquirido fácilmente dr0g4s a través de amigos: ‘Si me das dinero, te daré mi receta’... hay todo un mercado en ese sentido”, comentó.

Matthew Perry fue encontrado sin vida en su jacuzzi / Redes sociales

Y agregó: “Es increíblemente triste, lo siento por Matthew Perry... (pero) las personas que se alimentaron de (su) debilidad son problemáticas, me encantaría ver algún tipo de condena por delito grave para las personas que le proporcionaban las dr0g4s, algo que se les va a quedar grabado para el resto de sus vidas”.

En la investigación también figura Marty Singer, veterano abogado de la industria cinematográfica que trabajó con la estrella de ‘Friends’, expresó: “Traté con Matthew poco antes de que muriera, parecía completamente limpio, pero me sentí preocupado cuando me enteré de su consumo de ketamina. Cualquiera que haya estado involucrado en la utilización inapropiada de ketamina para Matthew debe ser procesado”, indicó.

Matthew Perry era Chandler en Friends / Clasos e internet

¿De qué murió Matthew Perry?

La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles ya había confirmado previamente que la muerte de Perry estaba vinculada al consumo de dr0g4s, con la presencia de ketamina ilegal en su organismo en el momento de su fallecimiento. Cabe mencionar que Matthew estaba en tratamiento con ketamina bajo prescripción médica para tratar ansiedad y depresión.

No obstante, este nuevo giro en la investigación podría dar visibilidad a un panorama mucho más complicado dentro de Hollywood. Se espera que revelen más detalles cruciales en los próximos días y prometieron que será en una conferencia de prensa que causará conmoción.

