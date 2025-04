Murió famoso vidente de TV, a los 80 años de edad

La mañana de este jueves 10 de abril sorprendió la noticia de la muerte del famoso vidente de televisión Carlos Jesús. El terrible suceso lo confirmó una amigo cercano al también curandero. ¿Qué fue lo que le pasó?

Tras varios años de ausencia, se reveló que el querido vidente Carlos Jesús, quien alcanzó la fama por su destacada forma de ser, así como sus predicciones, habría muerto en la soledad, a los 80 años. Esto sabemos.

Muere famoso vidente Carlos Jesús / Redes sociales / YT

¿De qué murió el vidente Carlos Jesús?

De acuerdo con Jesús Chavero, amigo de Carlos, el vidente vivió solo los últimos años. Esto debido a que no habría podido manejar su fama, lo cual lo habría llevado a alejarse de la industria del espectáculo.

Según Chavero, el pitoniso se dijo perturbado por lo que vivió en el pasado en el programa ‘¡Al ataque’ junto a Alfonso Arús. No le habría gustado ser una “celebridad”. Por esta razón, decidió alejarse del ojo público y solo refugiarse en su fe.

Lo anterior llevó a que nadie del medio se enterara de que murió el pasado 27 de enero, a los 80 años de edad y a que se desconozcan las causas de su deceso.

“Quiero mostrar el lado humano de Carlos Jesús. Me enteré hace 10 días de que murió en Dos Hermanas. No se ha enterado nadie, ni la gente de la barriada. No es nada raro porque Carlos Jesús estaba tan triste y decepcionado por todo lo que le ocurrió al hacerse famoso y le perturbó su día a día. Se recluyó en su fe, en su mundo y no quiso saber nada”, dijo Jesús Chavero.

Al momento, nadie de sus familiares, así como las celebridades que fueron sus compañeros de set, se han pronunciado a la noticia de su repentino fallecimiento.

¿Quién fue el vidente Carlos Jesús?

Carlos Jesús, cuyo nombre real era Carlos Caballero Rey, fue un vidente y curandero español que alcanzó notoriedad en la década de 1990 gracias a sus peculiares apariciones en programas de televisión como ‘Al ataque’ y ‘Crónicas marcianas’. Nacido en Sevilla el 24 de enero de 1945, afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo y provenir del planeta Raticulín.

Su personalidad excéntrica y sus declaraciones sorprendentes, como haber sobrevivido a dos muertes por descargas eléctricas y tener la capacidad de sanar a través de poderes sobrenaturales, lo convirtieron en una figura mediática destacada de la época. Carlos Jesús también aseguraba dividirse en dos entidades: Micael, que hablaba con voz robótica y representaba la voz de Jesús, y Crístofer, encargado del mantenimiento de las naves espaciales.

Tras su paso por la televisión, el vidente Carlos Jesús se retiró de la vida pública y se estableció en Dos Hermanas, Sevilla, donde ofrecía consultas privadas como curandero. Falleció el 27 de enero de 2025 a los 80 años.