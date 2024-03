Oscar 2024, alfombra roja: Lo relevante en la pasarela previa a los premios

La alfombra roja de la 96a. entrega de los premios Oscar ya empezó. Inicia el desfile de estrellas en la pasarela para ser testigos de quiénes serán distinguidos con una estatuilla en esta ceremonia. La favorita para mejor película es, sin duda, Oppenheimer.

Te contamos de los looks y outfits más destacados en la alfombra roja de los Oscar este 2024.

Vanessa Hudgens

Ha llamado la atención la actriz Vanessa Hudgens quien ha dejado ver su pancita de embarazada, “baby bump”, en un elegante vestido negro entallado largo, con cauda. Ella es recordada por su participación, como adolescente protagonista de la película de Disney, ‘High school musical’.

Vanessa se casó en Tulum, México en diciembre pasado con Cole Tucker, su novio desde hace algunos años.

Vanessa Hudgens posa en la alfombra roja de los Oscar 2024 con pancita de embarazada / Redes sociales

Mira: Premios Oscar 2024: ¿Quién es Jimmy Kimmel, el presentador de la 96.a ceremonia de entrega de la Academia?

Laverne Cox

La protagonista de Organe is the new black optó por un corsé metálico dorado con una falda larga entallada negra y corte estilo sirena.

Laverne Cox con un vestido largo entallado a un lado de una estatuilla Oscar tamaño natural. / Redes sociales

Mira: Mariana Seoane admite su gusto culposo ¡por los chacales!

Jamie Lee Curtis

La actriz de “Todo a la vez en todas partes” lució un vestido largo ajustado con cauda y manga tres cuartos. Optó por un brazalete ancho dorado como un detalle en la muñeca para acompañar su look bastante sobrio.

Jamie Lee Curtis posa junto a estatuilla Oscar de tamaño natural / Redes sociales

Puedes consultar más detalles sobre la alfombra roja en La Lista.

Mira: Premios Oscar 2024. ¿Dónde ver las cintas nominadas a mejor película?