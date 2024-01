Rauw Alejandro rompe el silencio sobre su polémica ruptura con Rosalía ¿La engañó?

Fue en julio del 2023 que se dio a conocer que Rosalía y Rauw Alejandro habían terminado su relación, luego de más de tres años de romance. Recordemos que la expareja estaba comprometida. Sin embargo, poco meses después de revelar que llegarían al altar, los cantantes confirmaron su ruptura, pero no dieron dieron detalles de su separación.

Luego de su inesperado truene, mucho se especuló que esta ruptura pudo haber sido por una infidelidad de Rauw Alejandro. Ahora, tras varios meses, el reguetonero puso un alto a los rumores y reveló algunos detalles al respecto.

Rauw Alejandro rompe el silencio sobre su ruptura con Rosalía

El intérprete de Algo mágico dio una entrevista para el influencer Chente Ydrach y por primera vez habló de su polémica separación.

Rauw Alejandro aseguró que era una relación muy bonita, lejos de temas de toxicidad, como algunos medios de comunicación llegaron a comentar.

Rauw Alejandro “La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxica, era muy linda. Y que se dirija hacia a otro lado pues no”.

Respecto a si le fue infiel a Rosalía, el cantante mencionó: “Los hombres ya tienen el estigma de los “hombres cabr#n3s”, y no lo culpo, tenemos mala fama”.

El reguetonero reveló que le afectó mucha la separación con Rosalía

Rauw Alejandro confesó que se sintió muy mal, luego de que salieran miles de notas en las que hablaban de su relación, ya que se puso en duda su credibilidad.

“Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto”. Rauw Alejandro

Finalmente, el cantante dejó en claro que lo frustró mucho todo lo que se especuló sobre su ruptura: “Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y me frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real”.

