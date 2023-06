Robert De Niro vuelve a ser padre a los 79 años y le da la bienvenida a su séptimo hijo

Robert De Niro admitió que no se considera un papá “genial”, pero que intenta hacer todo lo mejor para sus siete hijos.

Robert De Niro causó revuelo entre sus fanáticos al anunciar que, a la edad de 79 años, acaba de ser padre nuevamente con el nacimiento de su séptimo hijo, sin embargo, se mantuvo hermético en cuanto a la identidad de la madre.

Durante una reciente entrevista para el portal noticioso ET Canadá, el famoso actor comenzó hablando sobre su visión acerca de la paternidad y su estilo de crianza.

“No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero, (a veces) no te queda más remedio y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y concederles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, expresó.

Incluso, reconoció que no se considera un papá “genial”, pues a veces tiene ciertas discrepancias con sus hijos: “mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, ella tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes”, indicó.

Robert De Niro reconoció que tiene desacuerdos con sus hijos, principalmente, con su hija menor. / Facebook: Robert De Niro

Ante esto, el entrevistador le quiso preguntar algo de sus seis hijos, sin embargo, el actor lo interrumpió y le aclaró que, en realidad, tenía siete, pues su último hijo había nacido recientemente.

“Siete, en realidad, acabo de tener un bebé”, admitió con toda tranquilidad, sin ahondar sobre el nacimiento de su nuevo hijo, el nombre o de quién sería la madre.

Robert De Niro no quiso entrar en detalles sobre el nacimiento de su último hijo. / Clasos

La posible madre del séptimo hijo de Robert De Niro

Como era de esperarse, la revelación de Robert De Niro causó sensación en redes sociales y los internautas ya han comenzado a especular sobre la identidad de la posible madre de su nuevo hijo.

De acuerdo con los rumores, el actor habría concebido a su nuevo vástago con Tiffany Chen, una instructora de artes marciales con la que se le relacionó mucho durante el año pasado, pues ambos fueron captados juntos, de forma muy cariñosa, en diversas ocasiones.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante esta situación, por lo que se espera que, al menos, la famosa celebridad comparta más sobre su nueva paternidad.

Robert De Niro y su último matrimonio

Robert De Niro y Grace Hightower estuvieron casados por más de dos décadas y, durante su matrimonio, tuvieron dos hijos; Eliot y Helen, divorciándose en 2018.

“Estamos entrando en un período de transición en nuestra relación, que es un proceso difícil, pero constructivo”, expresó la ahora expareja mediante un comunicado, en donde anunciaban el fin de su vida como marido y mujer.

En 2018, Robert De Niro se divorció de Grace Hightower, famosa actriz con la que tuvo a sus últimos dos hijos. / Facebook: Robert De Niro

