¿Robert Downey Jr. regresará a su papel como Iron Man?

Robert Downey Jr. se ha consolidado como uno de los mayores referentes en la industria del entretenimiento por su icónico talento. Nacido el 4 de abril de 1965 en Nueva York, comenzó su carrera actoral a una edad temprana, apareciendo en películas como Weird science (1985) y Less than zero (1987).

A pesar de su innegable talento, Downey Jr. luchó contra problemas personales, incluido el abuso de sust4nc¡4s, que lo llevaron a enfrentar numerosos problemas legales y a ingresar en rehabilitación en varias ocasiones a lo largo de los años 90 y principios de los 2000.

Robert Downy Jr con anteojos / Redes sociales

Te puede interesar: Bárbara Torres balconea al elenco de La familia P. Luche ¡por no felicitarla en sus 53 años de vida!

Robert Downey Jr. cautiva con su actuación como Iron Man en el UCM

El punto de inflexión llegó en 2008 con su papel como Tony Stark en Iron Man, el papel que definiría su carrera y lo convertiría en un ícono cultural. Downey Jr. llevó a Tony Stark / Iron Man a la vida de una manera que cautivó a audiencias de todo el mundo, estableciendo el sabor para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su actuación carismática y llena de matices hizo que el personaje fuera amado por millones de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, el famoso decidió retirarse de su papel como el icónico superhéroe de Marvel luego de su fulminante final en la película Vengadores: Endgame en la que Iron Man dio su vida para salvar a todo el universo.

Robert Downey Jr interpretando a Iron Man. / Instagram: @obertdowneyjr / Capturas de pantalla: IMDB

No te pierdas: Montserrat Oliver terminó su relación amorosa con Yolanda Andrade por esta contundente razón

Desde entonces, la posibilidad de que el famoso retomara su papel como Tony Stark quedaría en el olvido. Por esta razón, el histrión se dedicó a ser parte de otro tipo de filmes, tal como lo hizo en Oppenheimer.

Cabe recordar que Downey logró ganar su primer Oscar como Mejor actor de reparto gracias a su gran actuación en la icónica película Oppenheimer, en la que dio vida a Lewis Strauss.

Banner de Oppenheimer / Archivo TVNotas

Mira: Samadhi Zendejas y William Levy se casan en medio de polémica: “Siempre soñé con este día”

¿Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Iron Man?

Luego de esto, el famoso ilusionó a todos sus fanáticos con su posible regreso al UCM y lo mejor, ¡con su papel de Iron Man! A través de una entrevista para Esquire, Robert rompió el silencio sobre su reintegración al UCM como Tony Stark luego de tomar la decisión de retirarse hace varios años. El famoso no ha cerrado la puerta a su posible regreso, pues aseguró que este papel fue muy importante en su carrera.

Robert Downey Jr interpretando a Iron Man. / Instagram: @obertdowneyjr / Capturas de pantalla: IMDB

“Felizmente (regresaría). Es una parte demasiado importante en mi ADN. Ese papel me eligió a mí. Y mira, siempre digo que nunca apuestes contra Kevin Feige. Es una apuesta en la que posiblemente perderás. Él siempre ganará”. Robert Downey Jr.

Aunque el actor se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de regresar al set del famoso superhéroe, esta situación todavía podría ser incierta, ya que tendrían que adaptar su aparición en la historia del UCM luego de haber fallecido dentro de la película. Además de los acuerdos contractuales, tales como su alto salario y compromisos previos.

Sin duda sería una gran noticia, puesto que, es un hecho, que nadie podría igualar el talento que llevó Downey Jr. en su papel como Iron Man.