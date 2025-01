¿Romeo Santos es el culpable de un divorcio? Besó a una fan casada y el esposo decidió separarse

Terminando el 2024, una nueva historia se ha hecho viral y ha dado de qué hablar en redes sociales. La nueva polémica involucra al cantante Romeo Santos y a una mujer que es influencer.

Todo comenzó durante uno de los conciertos de la gira ‘Cerrando ciclos’ de la agrupación ‘Aventura’, en la que Romeo se despide de sus seguidores. En un momento del espectáculo, una fan subió al escenario para cantar con ellos, pero lo que nadie esperaba fue que, al terminar su interpretación, la mujer tuviera un apasionado beso con Romeo Santos.

La imagen rápidamente se volvió viral, pero lo que realmente hizo que la historia tomara otro giro fue la declaración de la mujer involucrada: Miriam Cruz, una creadora de contenido y modelo con 88 mil seguidores en Instagram.

A través de redes sociales, la mujer confesó que por supuesto el haberle dado un beso a Romeo fue un sueño cumplido para ella. Sin embargo, tuvo un costo muy alto pues su esposo le pidió el divorcio luego de 10 años juntos.

La fan que besó a Romeo Santos se divorció: ¿Verdad o mentira?

En su publicación, Miriam Cruz admitió que el beso a Romeo Santos fue algo que ocurrió sin pensarlo demasiado, impulsada por la emoción del momento. Sin embargo, lo que no anticipó fue el impacto que tendría en su vida personal.

“Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión. Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja”, dijo la influencer.

La ifnluencer no pensó en las consecuencias / Instagram

El mensaje fue bien recibido por algunos de sus seguidores, quienes se mostraron comprensivos con la situación, mientras que otros cuestionaron si realmente era una historia genuina o si se trataba de una estrategia de publicidad para atraer más atención a sus redes.

La controversia fue aumentando y muchos internautas fueron dudando de la veracidad de su historia ya que en la era de las redes sociales, no es raro que situaciones de este tipo o polémicas, se utilicen para aumentar de seguidores o hacerse famoso.

“Es comprensible que la emoción te lleve a hacer algo impulsivo, pero esto es demasiado como para no pensar en las consecuencias”, comentó un seguidor en su publicación. Por otro lado, otro seguidor señaló: “No me sorprende que todo esto sea parte de una jugada para obtener más seguidores. Vivimos en la era de las controversias para generar contenido”.

Por otro lado, el exesposo de la influencer indicó que el beso que la mujer se dio con el cantante solo fue “el detonante” para su separación, más no fue el único motivo.

Quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto es el cantante involucrado en esta ruptura matrimonial.

