Shakira pasea en Miami con un costoso regalo que le dio Piqué y divide opiniones

La cantante colombiana se encuentra buscando casa nueva en Miami, pues desea tener más privacidad para sus hijos y ella.

Desde hace varios días, Shakira ha sido vista recorriendo calles de Miami en busca de una nueva casa que le brinde más privacidad a sus hijos y ella. Ha sido captada al lado de una agente de bienes raíces y en compañía de su hermano Tonino.

La intérprete de ‘Session #53’ fue vista luciendo muy jovial y relajada con pantalones de mezclilla amplios, así como, unos pantalones de cargo con bolsas laterales también amplios. Portó además unas camisetas amplias, tenis de plataforma, el cabello suelto y unas gafas de sol tipo aviador.

Más allá de que la apariencia relajada haya sido aplaudida por sus fans, pues, a pesar de lucir un look casual, la cantante colombiana no pierde el estilo y algunos internautas aseguran que la distancia con España “le ha caído bien”, hay un detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales, el cual, ha dividido opiniones.

Shakira porta un lujoso regalo de su ex Piqué en calles de Miami

El look relajado y casual de Shakira en las calles de Miami ha sido completado con un lujoso bolso de la marca ‘Balenciaga’, el cual, portó con una correa atravesada en el torso. Ese bolso es del diseño Papier B4 Graffiti Leather Bag con valor de 2,000 euros.

Shakira fue vista en Miami con costoso bolso Balenciaga, regalo de Navidad de Piqué / Twitter: @faderg2_

Según ‘La Vanguardia’, ese bolso habría sido un regalo de Navidad de parte de Gerard Piqué hacia Shakira, el cual, le habría obsequiado en 2019, cuando, aparentemente, aún no se veían los nubarrones de la mediática separación que ambos han protagonizado.

Piqué le ragaló costoso bolso a Shakira en Navidad de 2019 / Twitter: @ClaGerFans

Asimismo, en fotos que circulan en redes, han revivido una foto en la que se observa al exfutbolista catalán en la tienda Bal Harbour Mall comprando el costoso bolso que, posteriormente, le regalaría a su entonces pareja en aquella Navidad de 2019.

Las imágenes de Shakira en Miami, portando el bolso que le regaló Piqué, han dividido opiniones, pues, algunos internautas la han criticado por conservar el regalo del ex que la engañó, lo que interpretan como que “aún no lo supera”.

Shakira dividió opiniones por usar el costoso bolso que le regaló Piqué en 2019 / Twitter: @ClaGerFans

Mientras que otros opinan que ese detalle solo ha sido una mera coincidencia y que, en realidad, el bolso le gusta a Shakira y no hay nada de malo en ello. Incluso, hay quienes ironizan y dicen que ese costoso bolso “lo compró Piqué con el dinero de Shakira, así que, el bolso lo compró Shakira y no Piqué”.

Asimismo, en otras fotos que circulan en redes de sus paseos por Miami, se observa a la colombiana portando un bolso blanco tipo morral, diferente al que le regaló su ex.