Shakira revela todos los obstáculos que vivió mientras estaba en Barcelona: “Era estar sola”

La cantante y sus hijos se mudaron a Miami, Florida, a principios de este año.

En medio del éxito que ha obtenido con su reciente sencillo, El jefe, Shakira abrió su corazón y habló de las dificultades que soportó durante su vida en Barcelona, lugar donde vivió por más de diez años con su expareja, Gerard Piqué.

Recordemos que la barranquillera y sus dos hijos se mudaron a Miami, Florida, a principios de este año, para comenzar una nueva vida, tras la polémica ruptura con el exfutbolista en junio del 2022.

A través de una entrevista para Billboard, la intérprete de TQG reveló que vivir en la ciudad española no fue nada fácil, pues enfrentó muchas dificultades para que su carrera despegara en aquel lugar.

“Estar en Barcelona era estar prácticamente sola. No hay una industria musical activa ahí. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona. Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes”, expresó.

Shakira expresó que vivir en Barcelona la hacía sentir sumamente sola / Instagram: @shakira

Te podría interesar: ¿Al Escorpión Dorado le fue prohibido hablar de Shakira en la entrevista con Piqué? Él responde

Pese a todas las limitantes, dijo sentirse sumamente agradecida por el apoyo que le dieron sus seguidores, a quienes considera uno de sus principales motores para continuar en la música

“El público ha estado a mi lado, tomándome de la mano. Así es como los he sentido, arropándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola, porque tengo un público que me ha acompañado desde que tengo uso de razón”, indicó.

Asimismo, reconoció que su vida cambió completamente al mudarse a Estados Unidos, ya que pudo reencontrarse con varios amigos y colegas: “Es una gran motivación”, mencionó.

Shakira agradeció todo el apoyo que le han brindado los fanáticos durante toda su carrera / Instagram: @shakira

Shakira asegura que alejarse de Barcelona mejoró su autoestima.

De acuerdo con Shakira, irse de Barcelona la ayudó a recuperar su confianza y ver las cosas desde otro punto de vista: “Antes sufría si se me paraba un pelo, sufría si se me escurría el delineador. Hoy en día no es que me importan menos las cosas, pero tengo una mejor perspectiva. Puedo priorizar qué es lo que realmente importa y lo que no importa tanto”.

Ahora que su autoestima está mejorando, sostuvo que está completamente lista para enfocarse de lleno en su carrera artística.

“Estoy muy inspirada- Estoy con ganas. No sé qué me pasa. No tengo ni idea. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio. Me tienen que arrastrar. A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, finalizó.

Shakira se dice más que lista para enfocarse al 100 en su carrera artística / Instagram: @shakira

Shakira y su historia con Piqué

Shakira y Piqué se conocieron durante el Mundial de África, en 2010. Tras convivir un poco, comenzaron su noviazgo y tuvieron dos hijos: Milan (2013) y Sasha (2015).

Pese a que su relación parecía ser de las más estables del entretenimiento, todo cambió cuando en junio del 2022 anunciaron su separación. En un comunicado, ambos dijeron que las cosas habían terminado por mutuo acuerdo.

Poco después, se sabría que su romance se fracturó por la infidelidad del empresario con Clara Chía. Actualmente, Piqué sigue su amorío con la modelo, mientras que Shakira está enfocada en su exitosa carrera.

Piqué y Clara Chía continúan su romance, pese a las críticas. / Instagram: @3gerardpique

Te recomendamos: Jordi Martín señala a Piqué de “armar” las acusaciones contra Shakira por maltrato laboral