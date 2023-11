Will Smith comparte foto besando a Jada Pinkett y fans lo critican por falta de amor propio: “Es masoquismo”

Will Smith se convirtió en tendencia de redes sociales debido a que publicó una serie de fotografías familiares en su cuenta de Instagram y en una de ellas, aparece besando y abrazando a Jada Pinkett.

Cabe recordar que el mes pasado, la actriz reveló en sus memorias que llevaba 7 años separada de Will, con quien se casó hace 26 años.

La polémica no pasó desapercibida debido a que el matrimonio ha sido protagonista de varios dramas dignos de telenovela. En 2021, Jada reveló que le había sido infiel a Will con August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith. También confesó en 2022 que ella no quería casarse con Smith pero que lo hizo por la presión de su embarazo.

Esta fue la publicación de Will / Instagram

Además, en la 94° edición de los premios Oscar, celebrada en marzo de 2022, Will Smith propinó una cachetada a Chris Rock, por hacer una chiste de mal gusto sobre la alopecia que Jada padece. El actor quedó vetado de Academia del cine de Hollywood durante 10 años. Tiempo en el que no podrá asistir a ninguno de sus eventos

Internautas destrozan a Will Smith en redes por fotografía con Jada Pinkett

En redes sociales, varios usuarios criticaron al actor pues consideran que la actriz siempre lo ha dejado mal, mientras que el intérprete la ha defendido y continúa expresando su cariño hacia ella.

“Amar es incondicional, pero lo de Will Smith ya es masoquismo”, “Will Smith parece no conocer la dignidad, esto es triste”, “A Will Smith le dieron agua de calzón, solo así me explico que esté tan enc*lado con Jada Pinkett, la mujer que lo ha ninguneado, cuerneado y minimizado a nivel internacional”, “Will Smith tiene un fetiche por ser humillado, no tengo duda. Ese w3y neta que no tiene amor propio”. Internautas

Hasta el momento, Will no ha reaccionado a los comentarios.