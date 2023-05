¡A Danna Paola le gustan las licuachelas! Fue captada en una birreiría de la CDMX tomando un trago

La famosa cantante Danna Paola se dio a la tarea de convivir con sus fans de una manera muy alegre, acto que fue celebrado en redes sociales.

Danna Paola no deja de causar revuelo en redes, pero, en esta ocasión, no se trata de alguno de sus talentos robando cámara.

Si no de un momento muy casual de su vida y es que recientemente fue captada en una birriería conocida como El Cuatrerito, un establecimiento ubicado en Hipódromo Condesa.

El lugar no solo es popular por sus platillos como quesabirrias, birriaquiles y pizzabirria, si no por sus bebidas y es que suelen vender licuachelas, la bebida de moda del momento.

Desde hace unos meses se acostumbra tomar cerveza preparada en un vaso de licuadora, al ser la sensación, ni Danna Paola se salvó de probar ese trago.

Por lo que, fue vista en dicho establecimiento vistiendo de manera muy casual con unos pantalones anchos, una camisa negra y unos lentes a juego.

Danna Paola disfrutó de una licuachela dentro del establecimiento y se lo noto muy feliz en su estancia / TikTok: @el_cuarterito_birrieria

Te podría interesar: Belinda triunfa en el Tecate Emblema en una noche donde también brillaron Danna Paola y los 90’s Pop Tour

Claro que la famosa no dudó en convivir con los fans que notaron su presencia y es que, incluso, dejó que el establecimiento la grabara para presumirla como una excelente clienta.

Internautas reaccionan a la visita de Danna Paola

El clip de inmediato se volvió viral en TikTok y es que los internautas se plantearon la posibilidad de encontrarse a la famosa un domingo casual, mientras acuden a desayunar.

El dueño de la Birrería, El Cuarterito se dio a la tarea de presumir la visita de la cantante en sus redes sociales / TikTok: @el_cuarterito_birrieria

Incluso el autor del lugar comentó que uno de sus meseros estaba tan feliz que no quería ni soltar la mesa en la que estuvo la famosa, acto que los seguidores apoyaron:

“Debes poner en una vitrina la mesa como si estuviese en un museo, a la par la foto donde la tocó Danna”, “Tienes que regalársela, por fa”, “Yo me la llevo a mi casa, aunque me quedé sin sueldo”, “No lo juzgaría por qué fácilmente sería yo”, “Fácilmente sería”, “Cuenta la leyenda que desde ese día no limpian la mesa para que no se vaya su esencia”, “Verdaderamente qué bendición, ofrezco 5500 por la mesa y que comience la subasta”, comentaron usuarios.